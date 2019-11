Tønseth vil trosse sjefens EM-misnøye: – Jeg drar uansett

RUKA (VG) Didrik Tønseth (28) blir ikke enig med landslagstrener Eirik Myhr Nossum om å vrake verdenscupen neste helg til fordel for EM i terrengløp. Men trønderen mener han må få gjøre som han vil.

Verdenscuphelgen i Finland denne helgen blir nå ekstremt viktig for Tønseth, som i går ble tatt ut til EM i terrengløp neste helg av Norges Friidrettsforbund.

Men for å løpe i Portugal må Tønseth trosse landslagstrener Eirik Myhr Nossum, som misliker trønderens planer. For landslagstreneren kommer også til å ta ut Tønseth i sin tropp til rennene på Lillehammer neste helg.

– Så lenge jeg er kvalifisert til Tour de Ski gjør jeg som jeg vil, sier Tønseth til VG på vei bort fra stadion etter treningsøkten dagen før verdenscup-premieren i Finland.

Nossum har allerede satt krav om seier til Tønseth i helgens mini-tour for at uttak til Tour de Ski skal la seg kombinere med EM-løping. Tønseth avviser derimot det som et realistisk krav.

– Jeg tar en runde på søndag og ser om jeg har gått fort nok her. Har jeg det så drar jeg ned fredag og løper søndag. Jeg mener at jeg bør være topp fem av nordmennene her og at det er godt nok. Han er ikke enig. Men jeg mener det er det. Vi blir ikke enige om kravene. Men hvis jeg blir det har jeg en fot godt inne i Tour de Ski, sier Tønseth til VG.

– Hvis han sier nei?

– Da drar jeg uansett, sier Tønseth til VG.

– Jeg må gå så fort at selv om han er pottesur, så må han la meg gå, legger trønderen til.

VANT PÅ BEITOSTØLEN: Didrik Tønseth vant 15 kilometeren klassisk langrenn foran Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger. Foto: Geir Olsen/NTB Scanpix

Landslagsløperen påpeker at det vil gi mye ham mye motivasjon å kunne løpe mot eliten i Europa i Lisboa. Men Nossum mener derimot det ikke er stort for Tønseth å hente en eventuell 15.–20. plass i EM i terrengløp.

Samtidig gjør landslagstreneren det klart at han blir svært overrasket om ikke Tønseth kvalifiserer seg til touren rundt årsskiftet.

– Han har vunnet et løp allerede. Men det er ikke i nærheten av et godt nok argument med tanke på å løpe i Portugal, sier Nossum.

Landslagstreneren kommer derimot ikke til å beordre Tønseth til hjemmebane på Lillehammer.

– Det er hans valg. Han er kvalifisert. Han kommer til være kvalifisert til verdenscupen på Lillehammer også og kommer til å bli tatt ut i en tropp der også. Så får han ta det valget. Jeg har sagt mitt på hvilke konsekvenser det kan få for videre tremiler, sier Nossum og peker da på at Tønseth-vraking av Lillehammer-tremilen gjør at han får et dårligere grunnlag til mesterskapsuttak de kommende årene på tremiler.

Tønseths lagkamerat Emil Iversen mener Tønseths terrengløpsplaner er tullete og mener han ikke bør få frie tøyler i den saken.

– Nei, det syns jeg ikke. Det er bare tull. Det er så få som bryr seg om EM i terrengløp at jeg syns han må holde seg på skiene, sier Emil Iversen.

Han innrømmer imidlertid at topp fem blant nordmennene kan holde som grunnlag for et Tour de Ski-uttak.

