SNART TREBARNSFAR: Martin Johnsrud Sundby. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

NRK: Sundby blir pappa for tredje gang

Martin Johnsrud Sundby og kona Marieke Heggeland venter sitt tredje barn til våren.

Det bekrefter Sundby overfor NRK søndag morgen.

– Det er ikke lett å skjule lengre. Men vi fortsetter å øke familiebeholdningen. Vi venter barn nummer tre i mai. Bare for å sørge for at ting blir ekstra vanskelig med tidsklemma fremover, sier Sundby.

Fra før har Sundby og kona guttene Markus og Max, og nå skal altså fire bli til fem. Langrennsløperen sier at graviditeten er planlagt.

Nyheten kommer frem mens Sundby deltar under den nasjonale åpningen av langrennssesongen på Beitostølen, hvor smilene sitter løst:

Kan legge opp før OL

Sundby har tidligere sagt til VG at han er svært gira på å gå VM i Oberstdorf i 2021, og at han kan gi legge skiene på hylla før OL i Beijing i 2022.

Selv har han trappet ned i antall treningstimer, og selv om han tidligere har sagt til VG at «å gå på ski er det aller morsomste jeg vet», er han også klar på at det er uforenelig med livet på hjemmebane.

– Høydesamlinger og den biten går ikke an å kombinere med livet på hjemmebane. De andre kommer til å trene masse i høyden, jeg må finne en annen løsning. Det er mange tanker i forbindelse med OL jeg ikke har tatt ennå, har Sundby tidligere sagt, og fortalt at «det er en slitasje på meg selv og de rundt meg».

Lørdag var han i aksjon under den nasjonale åpningen på Beitostølen, i sesongens første distanserenn.

Det ble en skuffende dag for Sundby, som ble nummer 31, nesten to og et halvt minutt bak den suverene vinneren Didrik Tønseth.

Da var det en svært selvkritisk Sundby som møtte VG i pressesonen:

I dag skal Sundby i aksjon igjen, på herrenes 15 kilometer fristil. Neste helg starter verdenscup-sirkuset for fullt i Finland.

Publisert: 24.11.19 kl. 09:38 Oppdatert: 24.11.19 kl. 09:55

