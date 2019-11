I FORM TIL JUL: Johannes Høsflot Klæbo var helt overlegen i Ruka og vinneren ble som tradisjonen tro også hyllet av julenissen i Ruka. Foto: Terje Pedersen

Klæbo ble sengeliggende etter lagkompisens råkjør i høst

RUKA (VG) Johannes Høsflot Klæbo (23) har herdet kroppen med treningsdager opp i ni timer for å knuse konkurrentene. Trønderen sier at han i høst ble sengeliggende i en nærmere en uke etter å ha blitt kjørt i senk av lagkameraten Didrik Tønseth.

Nå nettopp

Klæbo var helt overlegen i sprintfinalen i Kuusamo og de nærmeste rivalene kunne bare se på at trønderen forsvant fredag.

– Han vinner som han vil. Det er ikke noe mer å si, sier Pål Golberg som var nummer to i mål.

Da hadde Klæbo sklidd over målstreken for over fire sekunder siden, en total maktdemonstrasjon innen sprint. Og enda lenger bak kom hans tøffeste rival Aleksandr Bolsjunov.

– Har han dagen, gode ski, kjøttkaker til middag og medvind, så er han hard å slå på sprint klassisk, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum om stjerneløperen han fikk inn på sitt distanselag fra sprintlaget etter fjorårets suksessesong.

Dit kom Klæbo til et lag som har vært kjent for råkjøret sitt med løpere som Martin Johnsrud Sundby i spissen. Og Klæbo har denne høsten også fått kjenne på hvor tøft møtet med lagkamerater til skogs kan være denne høsten.

les også Klæbo knuste Bolsjunov i sesongåpningen: – Han utklasser de andre

– Jeg kan ikke løpe langtur med Tønseth. Det går ikke og er ikke noen vits for meg. Jeg har gjort det et par ganger og da blir jeg sengeliggende en uke fordi det går for fort, sier Klæbo om sin løpssterke lagkamerat som er tatt ut til EM i terrengløp neste helg.

– Sengeliggende en uke?

– Det er ikke langt unna. Han springer jevnt fortere enn meg. Jeg kom på samling etterpå, men det er klart han løper fortere. Man tror ikke det er mye men det er mye. Jeg trives med å løpe med pappa. Det er slike jeg kan løpe med, sier Klæbo til VG.

Menyen til verdenscupen i Ruka Fredag 29. november 10.00: Kvinner – sprint – prolog – klassisk

10.45: Menn – sprint – prolog – klassisk

12.30: Kvinner og menn – sprint – heat + finaler – klassisk Lørdag 30. november 09.45: Kvinner – 10 km – klassisk

11.30: Menn – 15 km – klassisk Søndag 1. desember 10.10: Kvinner – jaktstart – 10 km – fri

11.25: Menn – jaktstart – 15 km – fri

Han sier det dreide spesielt om en tre timer lang løpetur i marka, der han «uheldigvis» møtte på Didrik Tønseth.

– Jeg har ikke gått på noen smell vil jeg si, men poenget mitt er at det er stor forskjell på utøverne. De dagene vi er på samling er det ikke noe problem, og spesielt når vi er med sprintlaget. Da er det veldig greit, da løper folk både saktere og fortere.

Klæbo fortalte at han også har hatt treningsdager oppe i ni timer, to dager på rad, i jakten på å bli best.

– Jeg har ikke hatt nitimersdager i høst, men jeg har hatt nitimersdager tidligere. Jeg skal ikke legge skjul på det. Vi har vel hatt 18 timer på to dager der, så jeg har trent litt av og til. Men det er klart det er ikke det som er gulloppskriften. Du føler deg ikke pigg på dag to når du har 18 timer i bena. Men det er artig å prøve det, sier Klæbo.

les også Pangstart for Riiber – firedobbelt norsk

Landslagstrener Nossum påpeker at toppidrett handler om å tyne grenser, men at Klæbo nok har fått føle at farten er blitt hevet på tøffere intervalløkter, sammenlignet med tidligere før denne sesongen.

– Han er på verdens beste distanselag og det er mange verdensmestere der. Det nivået han får kjørt seg mot, lært av og tynet seg mot er det ypperste han får, sier Nossum, som påpeker at Klæbo ikke bare har klamret seg fast bak toppene på laget på trening.

– Har du vært nødt til å bremse han og sende ham på sofaen i høst?

– Vi hadde en periode i forbindelse med en samling i Trondheim der. Men det er ikke jeg som sender ham på sofaen. Det er han selv. Der er han smart og så egoistisk som man må være. Da tar han fridager. Det må man gjøre ellers kan hvileperioden gå fra fire dager til fjorten dager, sier Nossum til VG.

Publisert: 29.11.19 kl. 23:15

Mer om