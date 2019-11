Sundby har bestemt seg: Dropper Tour de Ski

Martin Johnsrud Sundby (35) bekrefter nå at han definitivt dropper årets Tour de Ski. Den tidligere vinneren mener etappeløpet ikke lenger passer ham.

– Jeg skal ikke gå Tour de Ski, sier Martin Johnsrud Sundby til VG på vei bort fra stadion etter å ha røket ut på prologen i verdenscupåpningen.

Sundby har tidligere i høst fortalt at han kunne droppe Tour de Ski denne sesongen. Nå bekrefter løperen, som slet tungt i sesongstarten, at etappeløpet rundt nyttår «definitivt» går uten ham.

– De fire helgene som kommer etter touren er fantastiske for meg med to tremiler og to 15-kilometer, sier Sundby.

Han mener at det ville vært minimale sjanser for ham til å hevde seg i årets Tour de Ski.

– Konseptet passer veldig bra for de beste løperne nå, typer som Johannes og Bolsjunov. De er best både på sprint og i distanserenn, men det passer ikke lenger for de løperne som kun er distanseløpere. Vi får for mye juling på sprintene, sier Sundby.

Menyen til verdenscupen i Ruka Fredag 29. november 10.00: Kvinner – sprint – prolog – klassisk

10.45: Menn – sprint – prolog – klassisk

12.30: Kvinner og menn – sprint – heat + finaler – klassisk Lørdag 30. november 09.45: Kvinner – 10 km – klassisk

11.30: Menn – 15 km – klassisk Søndag 1. desember 10.10: Kvinner – jaktstart – 10 km – fri

11.25: Menn – jaktstart – 15 km – fri

Tidligere har han gått ut mot at formatet har endret seg i retning av kortere distanser.

– Uten tvil passer distansene meg dårligere og dårligere. Og da er det fornuftig da jeg er en gammel mann å prioritere de løpene jeg kan vinne fremfor å prioritere touren. Dersom alt er normalt så kjemper jeg om en 3.–7. plass, sier Sundby.

Derimot sikter han seg senere i vinter inn på den norsk-svenske touren, som arrangeres 15.–23. februar.

– Der har vi to løp over tre mil. Det er definitivt større muligheter for meg der, sier Sundby.

Sundby forsvant fra Beitostølen etter å ha brutt søndagens renn uten å si et ord til pressen. Det vekte bekymring:

– Det var en meget svart uke og helg egentlig. Jeg er blitt så gammel at jeg tar det med knusende ro. Men dere møter meg akkurat i de ti minuttene hvor det faktisk koker litt. Da får man ti svarte minutter da jeg innser at dette går til h ..., sier Sundby.

– Det verste jeg vet er folk som unnskylder seg dårlige resultater. Hvis jeg skulle stått der og unnskyldt meg for masse dårlige resultater, så hadde jeg blitt kvalm av meg selv. Da er det bedre at jeg går og roer meg ned litt. Akkurat der syns jeg det var en grusomt dårlig start på sesongen og var forbannet på det, sier Sundby.

Men under sprinten i Finland fredag, i verdenscuphelgen i Ruka, mente han det føltes bedre, selv om røk ut før finalene senere på formiddagen.

– Bunnivået blir dårligere og dårligere for hvert år jeg går, men jeg tror fortsatt toppnivået er bra.

Publisert: 29.11.19 kl. 18:25