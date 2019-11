SLET MED SPISEFORSTYRRELSER: Jessica Diggins (t.h.) hadde spiseforstyrrelser som ung. Hun er glad Ingvild Flugstad nå får tid til å bruke tid på seg selv, etter at det ble kjent at hun har fått startnekt. Her er de under Tour de Ski i januar. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

OL-vinner Diggins var åpen om sine helseproblemer: - Jeg bryr meg om Ingvild

BEITOSTØLEN (VG) Jessica Diggins ble nummer fire på Beitostølen. Hun har valgt åpenhet om sine helseproblemer. Hun er glad Ingvild Flugstad nå bruker tid på seg selv.

Ingvild Flugstad Østberg var ikke til start på grunn av startnekt etter at hun ikke har klart å oppfylle alle kravene i helseattesten. Det fortalte Østberg på en pressekonferanse torsdag.



Uten Østberg til start, var Therese Johaug like overlegen som ventet og vant med over ett minutt foran Heidi Weng på 2. plass. 18 år gamle Helene Marie Fossesholm tok en overraskende 3. plass.

USAs OL-vinner Jessica Diggins ble nummer fire på Beitostølen lørdag. Hun vet hvordan det er å slite med helseproblemer. Da hun var 18–19 år slet hun med spiseforstyrrelser. Hun har valgt å være åpen om det.

– Vi må gi Ingvild ro og fred nå. Jeg bryr meg om henne. Helsen hennes er veldig viktig. Jeg er stolt av at hun nå tar vare på seg selv, sier Diggins til VG.

Ønsker å hjelpe

Østberg skal heller ikke gå verdenscupåpningen i Finland. Det er ikke bestemt når hun kommer tilbake.

Diggins har valgt åpenhet om sine helseproblemer. Hun hadde spiseforstyrrelser. Hun har blogget om det og hun har gitt intervjuer om det. Østberg sa torsdag at hun ikke vil si hva det er hun ikke fikk godjent i helseattesten.

– Det er ok for meg å snakke om det, for det var noe jeg bestemte. Det er bare ok, fordi jeg valgte å snakke om det. Jeg vil at unge jenter som ser renn som tenker at de ikke er komfortable med kroppen sin, at Jessica har snakket om dette, så kanskje jeg kan snakke med treneren min og si at de sliter med det også. Det er mitt mål, at det skal bli enklere for dem å føle at de kan snakke med venner, foreldre eller trenere. Men jeg valgte altså å snakke om det, sier Diggins til VG og legger til:

– De som ikke vil snakke om det, de må få være i fred, også må de bli friske på egenhånd.

De amerikanske løperne er på Beitostølen for å varme opp til verdenscupstarten neste helg.

– Dette er nok ikke bra for oss. Vi presser oss veldig hardt. Langrenn er en fin og sunn idrett, men på dette nivået er det skikkelig, skikkelig hardt. Man krever mye av seg selv, av hodet og kroppen, man må kreve så mye av seg selv, sier Diggins og fortsetter:

– Det er viktig at vi tar vare på oss selv. Dette er ikke en sport hvor man er ferdig når man er 19 år. Det er en sport som tar tid, man vil være sikker på at man vil ha en lang karriere, sier Diggins.

Fossesholm imponerte

Tilbake til skirennet på Beitostølen.

Johaug mener hun gikk bedre på runde to enn runde en. Hun understreker at det var «veldig artig», selv om det kjentes litt uvant.

Gradestokken viste null og snø falt lett - etter hvert tyngre og tett - da første kvinne, Ingeborg Dahl, gikk ut klokken 09.00. Det var ikke akkurat spikerføre. Totalt var det 75 startende, ikke bare norske.

Johaug gikk ut desidert sist, og i henhold til alle parametere og kommentatorer var det ingen tvil om at hun skulle ende på førsteplass. Heidi Weng stormet ut med startnummer 72, Astrid Uhrenholdt 73. Førstnevnte dro fort fra sist nevnte. Men sammenlignet med Johaug var det ikke noe å snakke om.

Ved passering 2,2 kilometer ledet hun med åtte sekunder, med Weng som den nest beste.

De antatt beste var truet tidsmessig av Helene Marie Fossesholm, som gikk et forrykende løp fra et tidligere startnummer. Hvis man ser bort fra Therese Johaug, som var 48 sekunder raskere enn Fossesholm (18) etter 6 kilometer - og 40 sekunder raskere enn Weng.

– Imponerende det Fossesholm gjør, kommenterte Fredrik Aukland.

– Det er helt rått. Vi trenger flere jenter som går fort på ski, sier Therese Johaug.

– Det var blytungt. Det var ganske brutalt. Men jeg følte jeg fikk gått et bra løp, sa Fossesholm i et intervju med NRK etter målpassering - og passet på å rose skiene og de som hadde smurt dem.

Hun endte på 3. plass, bak Weng.

– Ja, det var bra, svarte Weng på spørsmål fra NRK om hvordan hun syntes det hadde gått.

Weng var imidlertid også litt misfornøyd. Hun synes hun gikk dårlig på ski.

