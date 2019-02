NM-GULL: Kong Harald sammen med Silje, Astrid og Kari Øyre Slind som vant lagstafetten søndag formiddag i Meråker. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Privatfly for å rekke skirenn: Røkkes PR-seier

Er det bare en gladsak at en av landets rikeste menn brukte privatflyet sitt til å sikre at Oppdal kunne vinne et skirenn?

For noen måneder siden inviterte Norges Idrettshøgskole til et ytterst interessant seminar på Kringsjå i Oslo.

Det hadde tittelen «Idrettens sol- og skyggesider», og inneholdt noe så sjeldent som å stille de store spørsmålene rundt idrettens posisjon og forhold til samfunnet ellers.

Det første innlegget ble holdt av Gudmund Skjeldal.

Det hadde han kalt «På Villspor» – 23 år etterpå. «Fekk eg rett om kommersialiseringskarusellen i moderne toppidrett, eller tok eg feil?»

Blant de ubehagelig utfordrende problemstillingene Skjeldal reiste, var hvordan klimatrusselen på sikt vil påvirke idretten, ikke minst om vinteren, og han var blant annet inne på etiske utfordringer knyttet til flytrafikk og å være frontfigurer for flyselskaper.

Blant temaene den tidligere toppidrettsutøveren var opptatt av, var i hvilken grad vi bør forvente at slike verdispørsmål er relevante for idretten.

Her bor det vel en liten dobbelmoralist i de fleste av oss når det kommer til stykket.

Faren for å møte seg selv i døren er stor - og det er vanskelig å være konsekvent og kategorisk om hva som skal kunne ventes av hver enkelt.

Men det er litt interessant å registrere hvordan det som skjedde rundt kvinnenes stafett er blitt formidlet ut til folket.

Med NRK i førersetet , og de store mediene med på lasset, ble det en real heltehistorie hvordan et privatfly ble redningen for å få et tilstrekkelig antall Øyre Slind-søstre til startstreken.

Etter burgerservering på reisen nordover, endte stuntet selvsagt med gull til Oppdal. Dersom dette ikke hadde skjedd, ville ikke langløpssatsende Astrid Øyre Slind kommet seg til Meråker i tide.

Vi vet ikke hva det kostet Kjell Inge Røkke å fly en løper til et skirenn, men vi vet jammen meg heller ikke hva han fikk igjen for det.

For makan til positiv PR på redaksjonell plass, knyttet til bruk av et sterkt forurensende fremkomstmiddel, skal man lete lenge etter.

Det er jo også lettere ironisk at det ikke er mange dagene siden rikingers utstrakte bruk av privatfly til mingling i Davos, ble utsatt for et sterkt kritisk søkelys.

Men i sportens verden, når det handler om å redde et gull, er åpenbart premissene annerledes enn om det dreier seg om World Economic Forum.

Det er et vanskelig spørsmål å avgjøre hvor grensen går for hva slags miljøfiendtlig atferd som skal problematiseres, og ikke minst hvordan, og med hvilken hyppighet, det bør gjøres.

Når skal vi moralisere over klima - og når blir det bare surmaget?

Det ville også kanskje være urimelig strengt overfor Øyre Slind-søstrene å kreve at de skulle være noe annet enn lykkelige og dypt takknemlige overfor Røkke, eller å hevde at klimaspørsmålet burde stoppet Astrid fra å ta opp temaet i utgangspunktet.

Det er selvsagt heller ingen grunn til å mistenke Røkke for å ha hatt noe annet enn gode hensikter med flyfrakten.

Men likevel er denne hendelsen kanskje egnet til å stoppe opp et lite øyeblikk - og reflektere over noen verdimessige sider ved idrett.

Hadde det kanskje - i den store sammenhengen - vært like greit at Oppdal hadde gått glipp av stafetten ved en anledning?

Og når det først ble privatfly-bonanza for å nå en konkurranse i en klimautsatt gren, burde vi ikke da også drøfte disse sidene ved saken?

Ikke alle kan være like sterke i overbevisningen som Gudmund Skjeldal.

Men kanskje hadde både den ene og andre hatt godt av å høre hans tanker om idrettens underkommuniserte utfordringer.