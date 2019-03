Landslagssjef Vidar Løfshus har opplevd et vanvittig sterkt VM i Seefeld. Nå er han snart ferdig som landslagssjef. Foto: Bjørn S. Delebekk

Løfshus snart ferdig: Motet hans blir sårt savnet

SEEFELD (VG) Therese Johaug paraderte inn medalje nummer 85 på Vidar Løfshus’ vakt. Men den avtroppende landslagssjefen kommer til å bli husket for langt mer enn den uvirkelige gullrekka.

Hvis det er lov til å være ørlite personlig et øyeblikk, så er det vel ingen i norsk idrett jeg har hatt så mange opphetede diskusjoner med som Vidar Løfshus .

Og samtidig er det neppe noen jeg kommer til å savne like mye ham. Etter sesongen er han som kjent ferdig som landslagssjef.

Ved den røde smøretraileren her i Seefeld, er det interessant å høre Løfshus’ tanker om hvordan han setter punktum med et særdeles vellykket mesterskap.

Men det er minst like givende å diskutere internasjonal idrettspolitikk med en leder som ikke er redd for å si hva han mener.

Det var sikkert et klokt valg å holde seg langt unna Utenriksdepartementets aspirantkurs da yrkesvalget skulle meisles ut, for «diplomat» er ikke det første ordet man forbinder med Vidar Løfshus. Han valgte å bli siviløkonom.

Mens de norske utøverne har fremstått temmelig tannløse i omtalen av dopingskandalen som rystet Seefeld, har Vidar Løfshus vist evnen til å sette skapet skikkelig på plass. Akkurat som han tidligere under mesterskapet igjen tok et helt nødvendig oppgjør med lederkulturen - og de anakronistiske mekanismene - som dessverre viser seg å være seiglivet i toppen av internasjonale idrettsorganisasjoner.

At Therese Johaug vant sitt tredje gull her i alpene, og dermed endte med fire medaljer på like mange starter, er naturlig nok ekstra sterkt for Løfshus, all den tid de siste årene har vært som de har vært.

Uansett hva man mener om definisjonsbruken rundt saken hennes, og her har det jo tidvis vært hett i toppen, står det respekt av hvordan han har stått opp og fightet for sitt syn.

Samtidig har han selvsagt sin del av ansvaret for at det ikke fantes bedre sikkerhetsmekanismer på systemnivå før de to norske sakene oppstod, slik at det måtte to dommer til før nok nødvendige tiltak kom på plass.

Dette temaet kan vi sikkert diskutere i evigheter.

Men det befriende med Vidar Løfshus, er at det går an å være dørgende uenig med ham, uten at det blir personlig.

Ok, så var det en episode i Lahti han kunne spart seg.

Men syv dager i uken, 365 dager i året, er en rett frem-stil som den han forfekter å foretrekke fremfor politisert pjatt og konfliktskyhet.

Derfor er det så trist at Løfshus, som har kontrakt til utpå vårparten, forsvinner ut av en idrettsgren som kommer til å bli fattigere uten ham.

Vidar Løfshus etterlater seg et medalje-cv som landslagssjef av det ekstreme slaget:

VM 2013: 7-4-5.

OL 2014: 5-2-4

VM 2015: 9-2-3

VM 2017: 7-3-5

OL 2018: 7-4-3

VM 2019: 9-2-4.



Det gir en total på 44-17-24 etter dagens Johaug-triumf, og ennå gjenstår den avsluttende femmila.

Det betyr at Vidar Løfshus forlater en langrennsleir på toppen av næringskjeden. Samtidig er det en utfordring for etterfølgeren å jobbe for at Norge unngår å miste hegemoniet på kvinnesiden, den dagen generasjonsskiftet kommer.



Summa summarum har Vidar Løfshus vært en tydelig idrettsleder, som det alltid er interesssant å bryte meninger med - og som har et retorisk mot mange kan lære av.

Det er nok av intetsigende diltere der ute, i en verden der behovet for reformer er påtrengende, og hvor det trengs flere av Vidar Løfshus’ kaliber.

Takk for opplevelsene. Takk for diskusjonene. Takk for engasjementet.

Og lykke til med et liv utenfor langrenn.