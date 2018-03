SKIHELTEN: Johannes Høsflot Klæbo er norsk langrennssports nye ener. Pengene strømmer allerede inn, og mer kan det bli. Flere sponsorer skal hentes inn i vår og sommer. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nå blir Klæbo A/S: Slik skal han styre millionene

Publisert: 30.03.18 09:54 Oppdatert: 30.03.18 10:05

Johannes Høsflot Klæbo (21) gjør seg klar til å kapitalisere på OL-gullene og populariteten. Tre aksjeselskaper er opprettet for å organisere ski-essets inntekter i årene fremover.

– Det stemmer at vi har opprettet en struktur rundt Johannes. Det er gjort med bistand fra hans sponsor Sparebank1, forteller pappa Håkon Klæbo.

– Vi har en paraplystruktur med to selskaper – og et holdingselskap over, fortsetter Klæbo senior.

Johannes Høsflot Klæbo har trolig innkassert minst fire millioner kroner på OL-sesongen, men alt tyder på at det blir mer i fremtiden. Blant annet har Klæbo-familien foreløpig vært forsiktige med å utnytte de inntektsmulighetene som finnes.

– Langrennskarrieren til Johannes ser jo ut til å bli mer enn en hobby, og da er det greit å ha det ryddig, sier Håkon Klæbo.

Det ene operative selskapet heter JHK A/S og skal ifølge registreringen hos Brønnøysund-registrene drive med «konsulentbistand og foredragsvirksomhet, samt sponsorvirksomhet og det som naturlig hører inn under dette».

Mer oppsiktsvekkende er det at Johannes Høsflot Klæbo også har etablert et eget medieselskap, som heter Klæbo Media A/S.

– Vi setter dette litt i system med alt som Ola holder på med, sier Håkon Klæbo.

Ola er lillebroren til Johannes. Det er han som driver den populære videobloggen, som har mer enn 60.000 abonnenter. Skihelten har også 272.000 følgere på Instagram.

Ifølge registreringen i Brønnøysund-registeret skal Klæbo Media A/S drive med «medieutvikling, salg av reklame- og kommunikasjonstjenester, innholdsproduksjon, og det som naturlig står i forbindelse med dette».

– Da vi var i Kina sist helg, var det også stor oppmerksomhet rundt Ola. Det var nok på grunn av videobloggen, sier Håkon Klæbo.

Ola Høsflot Klæbo presterte faktisk nøyaktig like gode resultater i junior-NM i vinter som det storebror gjorde da han var like gammel. Men mens Johannes bestemte seg for å bli langrennsløper, er Ola klar på at han ikke skal bli det. Han driver blant annet også med musikk og lager selv musikken til blogginnleggene.

Da VG snakket med Johannes Høsflot Klæbo i forbindelse med parkrennet i Sarpsborg nylig, avslørte han at han overlater alt det økonomiske til faren.

– Jeg tror pappa har en god plan for det som kommer. Jeg er utrolig takknemlig for at han gidder å gjøre den jobben for meg, sa OL-helten.

Håkon Klæbo forteller at de skal hente inn et par nye sponsorer denne våren.

– Men Johannes kan ikke ha for mange forpliktelser. Han må ha tid til å sove, spise og trene. Vi må finne sponsorer som gir oss muligheter til det. Det er utfordringen for oss. Johannes får jo så mange spennende forespørsler.

Johannes Høsflot Klæbo ble i vinter tidenes yngste mannlige verdenscupvinner. Han fikk 168.449 sveitserfranc, 1.372.000 kroner, i premiepenger gjennom FIS-systemet. I tillegg kommer bonuser fra utstyrsleverandører og sponsorinntekter.

