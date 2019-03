GULL: Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo da de mottok gull etter lagsprinten 24. februar. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Mer makt til stjernene

Det er åpenbart slutt på tiden der Norges Skiforbund tror det er mulig å utøve diktatorisk makt overfor de største stjernene. Økt bruk av fleksibilitet og fornuft kommer begge parter til gode.

Det er offentlig opplest og vedtatt at lagtankegangen er hovednøkkelen til den uvirkelige norske vintersuksessen. I dette ligger det veldig mye godt, og det kollektive har da åpenbart vært viktig for å dagens posisjon.

Samtidig er det jo, om man skal være 100 prosent ærlig, aldri slik at hver eneste brikke er like sentral.

De største stjernene, de som står for den fremste gullfangsten, vil alltid være noe spesielt, og satt på spissen er forbundet mer avhengig av enerne enn omvendt.

I Petter Northugs storhetstid var det mye fomling og kroniske konflikter, og vi kan krangle helt til svenskene vinner et gull i herreklassen - altså lenge - om hvem som hadde skylden i hva. Men det er egentlig ikke spesielt interessant lenger. Det som derimot er av stor interesse, er å se hvordan endringer i maktforholdene har funnet sted i stjernenes retning.

Det er ikke så lenge siden vi så konturene av hvilket potensielt ormebol det er å skulle forene fellesskapets og individenes interesser på markedssiden, i en tid der draget på næringslivet for eksempel er et helt annet for Johannes Høsflot Klæbo enn for Simen Hegstad Krüger.

Nå virker det som viljen til å snakke med hverandre i stedet for til hverandre er mye større, selv om det ikke innebærer at denne problemstillingen er over.

Helt i startet av VM fikk vi se et tydelig eksempel på hvor makten sitter nå. Da hadde NRK avslørt hvordan Therese Johaug hadde brutt forbundets klesreglement ved å stille i klær som bærer hennes eget navn I NM. Espen Bjervig bekreftet først at det dreide seg om et brudd, før bekreftelsen kom om at tolkningen nå er blitt slik at Johaug får lov til slikt.

Therese Johaug 1. Norges Skiforbund 0.

Også rundt Johannes Høsflot Klæbo blir det nå bekreftet hvordan det ikke er forbundet som setter premissene. Klæbos opplegg fra dag til dag får styres av morfar Kåre Høsflot, ikke av sprinttrener Arild Monsen. Morfaren er tydelig at dette er avgjørende for at landslagsmodellen skal fungere for dem.

Med mindre fornuftige personer i styre og stell, kunne det godt prestisje i dette, men heldigvis ser behovet for å dyrke seg selv og egen posisjon ikke ut til å være så styrende fra trenersiden i forbundet. Nå ser dialogen mellom Monsen og Klæbos familieteam ut til å fungere utmerket, og det ender med en vinn-vinn-situasjon for alle. Klarer man på bevare dialogen såpass godt fremover, vil risikoen for at superstjernen velger andre satsingsmåter enn landslaget reduseres drastisk.

Trolig er en vedvarende erkjennelse av at alle ikke kan likebehandles i ett og alt avgjørende for Norges Skiforbunds legitimitet og posisjon i årene som kommer.

Og da kan vi gjerne fortsette å fremsnakke «lag» i det som er en individuell idrett. Men samtidig være tilstrekkelig opptatt av å tilrettelegge for dem som faktisk er nummer én.