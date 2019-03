«DOPINGSALONGEN»: I dette huset i Seefeld skal flere av de arresterte langrennsutøverne bedrevet juksemetodene. Foto: Bjørn S. Delebekk

13 spørsmål og svar om dopingsaken i ski-VM

Gjennom eksperter og mediedekning av dopingavsløringene under ski-VM i Seefeld, prøver VG gjennom 13 punkter å gjøre deg litt klokere på bloddoping generelt og Seefeld-saken spesielt.

Publisert: 02.03.19 10:56







1. Hvordan fungerer tradisjonell bloddoping (der du tapper ditt eget blod for å sprøyte det tilbake i kroppen) og bruk av utholdenhetsdopet EPO?

Yvette Dehnes, leder ved Norges laboratorium for dopinganalyse: Ved doping med EPO tilfører man en kunstig variant av hormonet erytropoietin som vil stimulere produksjonen av nye, røde blodceller. Bloddoping med eget blod, altså autolog transfusjon, er rett og slett tilbakeføring av eget blod tappet på et tidligere tidspunkt. I begge tilfeller får man en økt mengde røde blodceller. Røde blodceller inneholder store mengder hemoglobin, og hemoglobin binder oksygen som så fraktes rundt i kroppen med blodet. Økt tilførsel av oksygen til arbeidende muskulatur virker prestasjonsfremmende.

2. Hva er forskjellen på disse to blod-dopmetodene?

Dehnes: EPO-bruk fører til nydannelse av røde blodceller. Denne nydannelsen foregår gradvis og så lenge man tilfører EPO, mens transfusjon av blod fører til en umiddelbar økning av røde blodceller. EPO-bruk forventes å ha effekt i lengre tid enn blodtransfusjon. Doping med EPO er lettere å påvise i tester i den forstand at det kan spores direkte i både urin og blod, i tillegg til i blodpasset.

3. Hva er et blodpass?

Dehnes: Et blodpass er en samling av blodverdier målt over tid for en enkelt utøver. Blodpasset ligger i en database hvor resultatene evalueres både av et statistisk program og av eksperter. Her defineres den enkelte utøvers normalvariasjon. Ved bloddoping vil man kunne se unormale variasjoner i blodverdiene, som deretter følges opp nærmere.

4. Hvordan er det mulig å drive med tradisjonell bloddoping med eget blod uten å bli dopingtatt, sett i lys av at de østerrikske langrennsløperne er testet seks ganger siden i fjor høst?

Dehnes: Vi vet ikke hvordan blodpassene til de arresterte langrennsløperne ser ut, eller hvorvidt mistenkelige variasjoner i disse passene har bidratt i etterforskningen og til avsløringen av disse utøverne. Internasjonalt er det en lang rekke utøvere som er dømt på bakgrunn av unormale blodpass, så vi vet at det er mulig å avsløre bloddoping med blodpass.

Blodpass har vært en del av antidopingarbeidet siden 2009. Dette har tvunget mange juksemakere til å dope seg med langt mindre doser enn hva som var vanlig å bruke tidligere. Mindre doser fører til mindre variasjoner i blodpasset (og er dermed vanskeligere å oppdage), men de vil også ha langt mindre prestasjonsfremmende effekt.

VG-journalist Anders Kokkin Christiansen: Det finnes ingen fullgod dopingtest for juks med eget blod. Om utøverne også har benyttet andre dopingmidler, som vi ikke vet, men som ofte er tilfelle, så er det generelt vanskelig å oppdage doping dersom jukset foregår på en raffinert måte. Ulike forbudte stoffer har ulike deteksjonsvinduer; Altså at de ikke er sporbare i evig tid, selv om effekten fortsatt er merkbar.

SVARER: Yvette Dehnes fra Norges laboratorium for dopinganalyse (til venstre), Britha Røkenes i Antidoping Norge og VG-journalist Anders Kokkin Christiansen. Foto: Ole Kristian Strøm/NTB Scanpix/Frode Hansen

5. Hvordan utføres den tradisjonelle bloddopingen?

Christiansen: Utøverne tapper 450 milliliter blod av seg selv. Deretter starter kroppen på jobben med å erstatte dette blodet. Når utøverne så trenger en boost, som midt under en konkurranseperiode, så føres blodet inn i kroppen igjen. På den måten får man et overskudd av røde blodlegemer. Den store helserisikoen er først og fremst knyttet til oppbevaring av blodet man senere skal føre inn i kroppen igjen. Slurver man der, kan det være farlig.

6. Nærmer man seg det en løsning for å kunne avsløre bloddoping i større grad?

Dehnes: Vi vet at blodtransfusjon med eget blod er mulig å oppdage med blodpasset. Her følger at utøveren må testes til rett tid. De siste årene har det vært en utvikling hvor den tradisjonelle dopingtestingen kombineres med etterretningsarbeid, noe som øker sannsynligheten for å avsløre juksemakerne. Samtidig forskers det fremdeles på nye analytiske metoder for påvisning av blodtransfusjon med eget blod.

7. Hva misser dopingkontrollørene når de tester utøvere på urinen og ikke blodprøve?

Dehnes: Generelt er urinprøver veldig godt egnet til påvisning av forbudte stoffer – her finner vi spor (nedbrytningsprodukter) av stoffer som kan skilles ut i lang tid etter avsluttet bruk. Derfor tas det flest urinprøver. Når det gjelder direkte påvisning av forbudte stoffer, er blodprøver bra til påvisning av enkelte stoffer som i mindre grad skilles ut i urin, som f.eks. veksthormon i serum.

Hvis man kun tar en urinprøve, vil man ikke kunne avdekke doping ved blodtransfusjon – for dette trenger man fullblodprøve til blodpass.

8. Hvor lang utestengelse gir bloddoping?

Advokat Britha Røkenes i Antidoping Norge: Kommer an på grad av skyld og anses som en av de mest alvorlige formene for doping. Er det en forsettlig handling, vil det kunne normalt dreie seg om fire års utestengelse.

9. Hvorfor er det politiet og ikke dopingjegerne som kommer inn og pågriper langrennsløper Max Hauke?

Røkenes: Generelt kan jeg si at Antidoping-organisasjonene ikke har samme anledninger til å benytte tvangsmidler, slik politiet kan. Derfor er samhandlingen mellom politi og antidoping-organisasjone veldig viktig. Organisasjonene har ikke anledning til å pågripe, ransake eller ta seg inn i rom og bygninger.

10. Hva er forbindelsen mellom dem som ble pågrepet i Seefeld?

VG: Ifølge tyske medier skal alle utøverne ha tilknytning til den tyske legen Mark Schmidt. Allerede i 2008 pekte sykkelrytteren Bernhard Kohl på Schmidt som en av sine dopinghjelpere. Treneren Mati Alaver er pekt ut som mellommann av Estlands Karel Tammjärvi, en av de arresterte fra Seefeld som har innrømmet dopingen.

Mati Alaver har vært trener for kasakhstaneren Poltoranin og var også trener for Andrus Veerpalu fra Estland, tidligere olympisk- og verdensmester. Han er faren til arresterte Andreas Veerpalu (24). Veerpalu senior ble selv dopingtatt etter funn av veksthormoner i forkant av Oslo-VM i 2011 og utestengt i tre år. Han la opp like etterpå, og to år senere ble han frikjent.

Andrus Veerpalu har fungert som tester og smører for Poltoranin, og har også bidratt med treningstips til 31-åringen med 12 verdenscupseirer.

Kona til Poltoranin, Olga, etterforskes også av politiet. Ni skiskyttere fra Kasakhstan ble utestengt grunnet dopingsmistanke før sesongen. Olga Poltoranin er en av disse.

11. Hvordan utførte de aktuelle langrennsløperne bloddopingen?

VG: Blodet ble tappet og frosset. To medarbeidere av legen Mark Schmidt reiste fra Erfurt til Tirol med utøvernes blod i bagasjen og leide en leilighet (Villa Seefeld) og et hotellrom.

Som en del av «Operation Aderlass» observerte etterforskerne utøvere, legene og medarbeiderne til sportslegen i Seefeld fra første dag, skriver nettavisen Österreich. Klinikken i Erfurt skal ha hatt opp mot 60 utøvere som kunder, ifølge Kurier. Idrettsgrener som nevnes er svømming, sykling, håndball og fotball.

12. Bryter man loven ved å bloddope seg med eget blod i Østerrike?

VG: Denne dopingsaken sorterer under økonomisk bedrageri, ifølge østerrikske medier. Det de siktes for, er å ha svindlet arrangører, forbund og premiepenger gjennom å ha oppnådd resultatene på urettferdig vis.

I Norge ble det fra 2013 etter loven forbudt å erverve, besitte eller bruke dopingmidler.

13. Har dette sammenheng med tidligere dopingskandaler i Østerrike?

VG: Iallfall er Østerrikes dopinghistorie velkjent; totalt er åtte langrennsutøvere fra Østerrike blitt dopingtatt siden 2009. I 2006 ble seks østerrikere utestengt fra Torino-OL etter razzia, fire av dem var langrennsløpere. Også under OL i 2002 ble to østerrikere dopingtatt.

Markus Gandler var sjef for skiskytterne i OL i 2006 og er langrennssjef for Østerrike i dag. Landets skipresident Peter Schröcksnadel har riktignok varslet at Gandler sparkes etter sesongen.

Etter dopingskandalen i 2006 ble Schröcksnadel og Gandler utestengt fra OL på livstid – før de i 2012 ble frikjent for å ha vært involvert i Torino.