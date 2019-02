Østerrikes landslagssjef: To østerrikske utøvere til avhør etter dopingrazzia

SEEFELD/OSLO (VG) Det har vært en razzia i VM-byen Seefeld, og to østerrikske utøvere er tatt inn til avhør.

– De kan bekrefte at det har vært politi på hotellet. De bekrefter at to stykker blir avhørt. Hvem det er kan de ikke bekrefte, sier Østerrikes landslagssjef Trond Nystad til NRK.

Den østerrikske storavisen Kronen Zeitung melder at Dominik Baldauf og Max Hauke skal være de to pågrepne. De ble nummer seks på lagsprinten søndag, og Hauke sto på startlisten til 15 kilometeren med intervallstart klokken 14.

Ingen offisielle bekreftelser har kommet, politiet holder pressekonferanse klokken 15.00 i Innsbruck. VG vil være til stede.

– Ingen av oss har hørt noe om razziaen. Vi kan verken bekrefte eller avkrefte, sier den norske langrennssjefen Espen Bjervig til VG, rett etter at nyheten ble kjent.

Det var den tyske dopingjournalisten Hajo Seppelt, som er tilknyttet den tyske TV-kanalen ARD, som først meldte om razziaen. Ifølge han har det vært flere aksjoner samtidig, utført av østerriksk og tysk politi.

I tillegg til Østerrike, skal også Estland og Kasakhstan være rammet av razziaen, skriver han. Den troverdige tyske avisen Süddeutsche Zeitung skriver på sin side at «sporene fører mot Tyskland», men vet ikke i hvilken grad de tyske utøverne er mistenkt. Etterforskningen skal ha vært fokusert på potensielle bakmenn.

– Jeg har ikke hørt noe om dette og sitter i et møte nå. Jeg skal undersøke med ledere og komme tilbake til deg, sier den Stefan Schwartzbach, pressetalsmann for det tyske skiforbundet, til VG.

Seppelt skriver videre at etterforskningen antakelig er relatert til Johannes Dürrs uttalelser i ARD-dokumentaren «En skiløpers dopinghistorie». Dürr ble under Sotsji-OL i 2014 utestengt for systematisk doping over lengre tid, og har inn mot VM snakket med blant andre svenske Expressen om hvor lett det var for ham å dope seg - og at han tror «alle kan gjøre det».

Politirazziaene skal ha vært i Seefeld og i tyske Erfurt, koordinert mellom østerriksk og tysk politi. Doping er et straffbart lovbrudd i Østerrike og derfor er politiet koblet inn.

ARD melder videre at razziaen startet tirsdag formiddag.

Razziaen i Erfurt skal være i sammenheng med en sportsleges praksis, skriver Seppelt. Mistanken er at legen, som ikke er navngitt, skal ha forbindelser til doping i skisporten. Praksisen skal ha blitt observert over lengre tid, skriver dopingjournalisten.

Hajo Seppelt er mannen som var med på å avsløre det russiske jukset i forbindelse med Sotsji-OL i 2014, og er sammen med arbeidsgiverkanalen ARD anerkjent som blant de fremste på dopingjournalistikk.

– Razziaene i Seefeld fortsetter i nærheten av VM-løypene. Bakgrunnen for razziaene skal være nylige funn i etterforskning de siste dagene, skriver den anerkjente journalisten.

VG har har vært i kontakt med representanter for det russiske, britiske og svenske landslaget. Alle benekter å ha blitt utsatt for en razzia.

