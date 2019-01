Dette betyr OPPTOUREN

TOUR-VINNERE: Johannes Høsflot Klæbo ved siden av en smilende Ingvild Flugstad Østberg etter seieren i Tour de Ski. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sammenlagttriumfen i Tour de Ski tilfører Johannes Høsflot Klæbo en ny dimensjon som skiløper – på første forsøk. Bare fantasien setter grenser for hva kometen kan oppnå i løpet av karrieren.

Etter 32, 51 sekunder og tre tideler kunne Johannes H øsflot Klæbo endelig kaste seg i bakken, vel vitende om han er kronet som også verdens beste allrounder for øyeblikket.

Programmet i touren er enklere enn det har vært. Men først opp monsterbakken er først opp monsterbakken, selv om Klæbo fikk mildt sagt god bruk for forspranget på 1:20 før den siste etappen.

Og nå har mirakelmannen så til de grader bestått manndomsprøven.

Vi er blitt så vant til å se trønderen triumfere at det er fort gjort å glemme at han faktisk bare er 22 år gammel, og at det ikke er så lenge siden han kløv seg inn i teten på Beitostølen, og aldri så seg tilbake.

Men i strømmen av seirer signert Klæbo er det en ganske vesentlig forskjell på triumfene, og 6. januar 2019 utgjør slik sett et veiskille.

Det er datoen da Johannes Høsflot Klæbo ikke lenger «bare» er en sprinter, som er sterk som statettanker og tidvis god på distanse.

Nå har han tilført sin egen karriere betydelig spennvidde, gjennom å vinne en tour bestående av ulike type renn.

Selv skulle han i sin tid gjerne vært på allroundlaget, men empirien har vist at det nok var klokt å bli under Arild Monsens sprintvinger, samtidig som allsidigheten og kapasiteten gradvis utvikles, i stedet for å risikere en treningssmell med altfor rått kjør i for ung alder.

Det vi nå ser hos Johannes Høsflot Klæbo er noe nær en perfekt karriereutvikling.

Sist vinter hentet han hjem verdenscuptrofeet og tre gull i PyeongChang, fordelt på sprint, sprintstafett og sisteetappen på 4x10 kilometer stafett.

Så er spørsmålet hvordan han utvikler seg fremover på lengre distanser. Uansett er sammenlagtseieren et tydelig tegn på at Johannes Høsflot Klæbo får stadig flere strenger å spille på som skiløper.

Etter mange og lange diskusjoner om selve Tour de Ski-statusen, hvem som skulle være med og hvem som skulle vurdere å hoppe av, er det åpenbart avgjørende også for selve arrangementets omdømme at det aller største trekkplasteret valgte å bli med helt til topps.

Det var usikkerhet rundt hvordan Klæbo ville takle den fryktede sisteetappen i touren, og avstanden til Sergej Ustjugov krympet og krympet, men en stiv Klæbo beholdt kontrollen i det som ble et rent norsk-russisk mesterskap, hvor Simen Hegstad Krüger gikk seg opp på pallen til slutt.

I kvinneklassen kunne Ingvild Flugstad Østberg endelig feire sin første toursammenlagtseier, og det med tidenes største seiersmargin. Det er ikke til forkleinelse for Østbergs prestasjon, men det viser at det er en utfordring med bredden av toppløpere når en håndfull av de beste velger å stå over, og andre ikke helt får det til å stemme.

Summa summarum har Klæbo og Østberg, som får en knapp million kroner på deling i premie, dratt i land touren ved denne korsveien.

For Tour de Ski er det på kort sikt en redning at det ikke er mesterskap neste vinter, slik at denne konkurransen da blir et hovedmål og får maksimal positiv oppmerksomhet.

Det tvinger seg frem en diskusjon på lengre sikt om hvordan langrennssesongen bør legges opp i fremtiden. Men i mellomtiden får vi glede oss over oppturene vi får – også av den virkelig bratte sorten!

Nå har vi nettopp lagt bak oss en idrettsgalla, der Johannes Høsflot Klæbo ikke helt nådde opp i kampen om å bli beste mannlige utøver i Stavanger.

Men fortsetter Klæbo som han stevner, vil han bli stadig vanskeligere å forbigå i årene som kommer ...