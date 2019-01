NEDTUR: Maiken Caspersen Falla, her fra Tour de Ski, har slitt mot svenskene denne sesongen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Svensk trippel i sprint - Falla knust i semifinalen

Som eneste norske kvinne i semifinalen fikk Maiken Caspersen Falla (28) det fryktelig tøft – igjen. I finalen tapetserte svenskene pallen.

Etter å ha vunnet sitt kvartfinaleheat, ble det exit i semifinalen. Hun ble nummer fem i sitt heat – 1.30 bak suverene Stina Nilsson.

– Det vil seg ikke helt for Maiken denne sesongen, poengterte NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

Mari Eide og Ane Appelkvist Stenseth ble eliminert i kvartfinalen, og dermed var regjerende sprintverdensmester Caspersen Falla Norges eneste representant i semifinalene i tyske Dresden.

Pallplassene uteblir

Falla havnet bakpå og klarte aldri å hente seg inn igjen. I tillegg til nevnte Nilsson – som for øvrig ser veldig sterk ut om dagen – var både Sophie Caldwell, Nadine Fähndrich og Jonna Sundling foran Caspersen Falla.

– Det blir litt for dårlig. Det ser vel de fleste, sier Caspersen Falla til NRK etter semifinale-exiten.

Bare prologvinner Hanna Falk gjorde det dårligere enn Falla i semifinalen. 28-åringen har fremdeles til gode å komme på pallen i sprint denne sesongen.

– Det er bedre å ryke ut å være offensiv, ligge foran og prøve enn å bare ligge bak hele veien. Jeg prøver, og lærer stadig vekk.

Resultatmessig har det til nå vært en tung sesong for den regjerende sprintverdensmesteren, men hun tror på bedring utover i sesongen.

– Det positive er at kroppen svarer på en bedre måte nå enn tidligere i år. Jeg føler at jeg har mer å gå med i dag, og at jeg ikke får den tunge følelsen som jeg har hatt i beina de siste helgene. Jeg tror det kan bli gøy utover (i sesongen), men jeg begynner å bli klar for at det skal løsne nå, sier hun.

I finalen viste svenskene hvordan det skal gjøres:

De sikret svensk trippelseier. Stina Nilsson vant foran landskvinnene Maja Dahlqvist og Jonna Sundling, og da vartet de - igjen - opp med sin seiersdans, akkurat som de gjorde under Tour de Ski:

Ni av tolv videre fra prologen

Det var seks norske kvinner som stilte til start i prologen, og da det løpet var over, var antallet norske deltagere halvert. Både Amalie Håkonsen Ous, Kathrine Rolsted Harsem og Anne Kjersti Kalvaa ble alle slått ut i prologen.

Foreløpig har det gått langt bedre på herresiden. Samtlige av de norske videre gikk videre fra prologen, og Sindre Bjørnestad Skar er klar for finale i Dresden. Det samme er Erik Valnes, som vant sitt semifinaleheat.

Herrefinalen består dermed av Richard Jouve, Baptiste Gros, Gleb Retivykh og Lucas Chanavat, i tillegg til de to norske løperne.

Pål Golberg ble slått ut i semifinalen. Det samme ble Eirik Brandsdal. Kasper Stadaas og Gjøran Tefre ble slått ut i kvartfinalen på tysk snø.

