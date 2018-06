I FORM: Simen Hegstad Krüger ble aldri truet i Holmenkollen Skishow. Her fra et annet renn i Hamar tidligere denne uken. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Northug om Kollen-vinner Krüger: - Hundre ganger bedre enn resten

Publisert: 14.06.18 20:48 Oppdatert: 14.06.18 22:36

LANGRENN 2018-06-14T18:48:50Z

HOLMENKOLLEN (VG) Petter Northug (32) og Johannes Høsflot Klæbo (21) fikk det blytungt under Oslo Skishow. OL-mester Simen Hegstad Krüger var i en helt egen klasse på både prolog og jaktstart.

– Jeg satser på at jeg har et par knepp til å gå på. Jeg er spesielt godt fornøyd med prologen. Det la grunnlaget i dag. Under jaktstarten ble det litt «luring» (taktikeri) bak der, så da fikk jeg gå i ro og fred. Det var gøy, sier Krüger til VG.

– Hundre ganger bedre

I mål var han langt foran neste konkurrent - hele 50 sekunder skilte ned til Sindre Bjørnestad Skar og Kasper Stadaas på henholdsvis andre- og tredjeplass. Martin Johnsrud Sundby ble nummer fire.

Petter Northug havnet på sin side på en åttendeplass, nesten minuttet bak.

– Det er én mann som er hundre ganger bedre enn resten. Det er fellesstart for alle andre utenom Krüger, lyder det fra Mosvik-ekspressen og tenker dermed at Lyn-løperen var i en klasse for seg.

Overlegen prolog

Konkurranseformatet passet Krüger ypperlig og var satt opp slik: Det startet med en prolog på drøye seks kilometer. Prologdifferansene ble tatt med inn i en ti kilometer lang jaktstart (2,1 kilometer ganger fem runder) litt senere.

Prologen bar bud om hvem som kom til å hevde seg. Simen Hegstad Krüger vant den med hele 17 sekunder ned til Thomas Helland og 18 sekunder ned til Eirik Brandsdal. Til Martin Johnsrud Sundby på sjetteplass var det tjue sekunder.

Lyktes ikke for Northug og Klæbo

Verre var det med onsdagens Kirkebakken Grand Prix-profiler. Petter Northug ble nummer 14, mens Klæbo endte som nummer 20 før det virkelig gjaldt. De hadde henholdsvis 32 og 44 sekunder å hente på Krüger.

Det kunne ikke gå for stjerneduoen - og det gjorde det heller ikke. For Krüger gikk ut i enormt tempo, ingen klarte å tette luken og Lyn-løperen gikk rundt i ensom majestet i Kollens asfaltløyper.

– Tøft

Northug endte til slutt på åttendeplass, 53 sekunder bak. Klæbo på sin side 1.02 bak på 16. plass.

Da han passerte målstreken var det langt ned til neste konkurrent. I tur og orden måtte landslagsprofilene erkjenne at de hadde blitt slått kraftig.

– Dette var tøft, ja. Jeg er bra fornøyd med at jeg er 45 sekunder bak Krüger de første fem kilometerne av min første hardøkt. Og når han henter ytterligere 15 sekunder i den siste motbakke, da vet du at du er stiv, sier Klæbo.