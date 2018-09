TRØBBEL: Petter Northug var i gang med treningen etter smellen fra i sommer, da han igjen ble forkjølet. Nå står han over nok en landslagssamling. Her fra et rulleskirenn i Holmenkollen Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Løfshus om Northugs trøbbelliste: - Har ikke noe tid å miste

LANGRENN 2018-09-10T20:44:04Z

Petter Northugs forkjølelse, som stopper nok en landslagssamling, skal være av det lette slaget. Men landslagssjef Vidar Løfshus mener skistjernen nå vet at han ikke lenger har noe tid å miste fremover mot sesongen.

Publisert: 10.09.18 22:44 Oppdatert: 10.09.18 23:15

Northug har gått svært få renn på internasjonalt nivå de siste sesongene og har slitt med større treningsavbrekk i oppkjøringen fire av de fem foregående sesongene.

Denne sommeren så alt bra ut frem til et privat treningsopphold i Spania i juli. Deretter startet en langvarig trøblete periode for Northug og det ble omtalt som en gåte, da heller ikke blodprøver ga svar på hva som var galt. Nå da han igjen var igang med treningen, har en forkjølelse gjort at nok en treningssamling foregår uten Northug.

- Petter vet selv at han ikke har noe tid å miste. Han har ikke råd til mange slike perioder. Men jeg har snakket med lege Øystein Andersen i dag og det skal være snakk om en lett forkjølelse og at han kan komme seg fortest mulig tilbake i trening, sier landslagssjef Vidar Løfshus til VG.

Landslagslegen omtalte i en melding fra Skiforbundet Northugs siste forkjølelse som ikke dramatisk. Likevel: Northug har i tiden etter Spania-turen nå endt opp med følgende forfallsliste:

** Forfall til Blink-festivalen i starten av august

** Forfall til landslagets treningssamling i Steinkjer

** Forfall til Toppidrettsveka i midten av august

** Kuttet høydesamling i Livigno

** Forfall til landslagets treningssamling på Lillehammer

Det er nå bare på landslagets treningssamling i Torsby i slutten av august, at Northug har deltatt på trening i Skiforbundets regi, siden sin private treningssamling i Spania i juli.

– Jeg har vært veldig optimistisk med tanke på dette prosjektet hans og er det fortsatt også. Men kommer det flere sykdomsperioder blir jeg fort mer skeptisk, sier Løfshus.

Northugs trøblete sommer etterfølger en mislykket sesong for andre året på rad. Den endte med at Northugs eneste renn på internasjonalt nivå ble en mislykket sprintprolog på Lillehammer før jul. Kroppen fungerte ikke samtidig som konfliktnivået ble høyt, da Northug ikke ble tatt ut på laget til ulike verdenscuprenn .

Men etter Northugs comeback på landslaget har ledelsen uttalt seg positivt om Northugs utvikling.

Nylig sa Northug under en sponsorseanse dette til NRK:

– Jeg skjønner at folk er skeptiske. Du blir jo skeptisk selv også. Når du går på en treukerssmell og man ikke har svar.

Landslagssjef Løfshus ser at mer sykdom nå fremover kan gjøre at det igjen kan bli et jag for å komme seg i form for Northug, slik det har vært i flere sesonger.

- Ja det kan fort bli det. Men han må være forsiktig med ikke å jage på for mye. Det vet han godt selv, sier Løfshus.

Northug forfallsliste har likevel sterk konkurranse internt på landslaget. Det har vært en rekke forfall på grunn av sykdom og skader til herrelandslagets samlinger i denne sesongoppkjøringen.

* Johannes Høsflot Klæbo med forfall til Toppidrettsveka på grunn av trøbbel med visdomstann. Nytt forfall til samlingen på Lillehammer grunnet forkjølelse. Tung tidligere i august.

* Niklas Dyrhaug har slitt med skader i en legg og en skulder han slo ut av ledd i april. En rekke forfall.

* Sjur Røthe, som var forkjølet, var han ikke med landslaget til samlingen i Livigno nylig. Har slitt med sin revmatiske lidelse de siste årene.

* Martin Johnsrud Sundby avbrøt samlingen i Livigno nylig på grunn av luftveisplager.

* Finn Hågen Krogh har også slitt i oppkjøringen fordi kroppen ikke tåler skikkelige hardøkter i treningen.

* Pål Golberg har slitt med kyssesyke og trente minimalt i april, mai og juni. Tilbake på samling nå.

* Emil Iversen gikk også på en sykdomssmell i sommer, der han fortalte om at han spyttet blod . Han var tilbake på samlingen i Livigno,

– Det har vært større omfang i år enn det pleier å være. Mange har måtte justere. Det ideelle er om man får fulgt planen, sa nylig NRK-ekspert Torgeir Bjørn til VG om alle helseplagene til landslagsherrene.

Landslagssjef Løfshus mener det alltid er et skille ved skolestarten og at det da kommer mer sykdom utover høsten.

– Det kan være mer enn tidligere. Jeg har ikke statistikk på det, men nå er det et par løpere som har hatt gjentatte perioder og det er ikke bra. Det er aldri gunstig med avbrekk i treningen, sier Løfshus.

Northugs manager Are Sørum Langås henviser til landslaget for kommentarer.