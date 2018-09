STJERNESMELL: Pål Golberg har opplevd en berg og dalbane av de sjeldne karrieremessig det siste året. Her etter NM-sølv i Alta i april, rett før kyssesyken. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Ulykkesfuglen Golbergs mareritt-år: Fikk både vannkopper og kyssesyke

LILLEHAMMER (VG) Ingen landslagsløpere har slitt tøffere enn Pål Golberg (28) det siste året. Først fikk han vannkopper, deretter rammet kyssesyken skiløperen.

Det har vært tett mellom helseplagene blant herrene på landslaget denne sommeren og høsten . Men ingen har vært verre plaget enn Pål Golberg .

– Det er fortvilende og frustrerende, sier Golberg til VG under sprintlandslagets samling på Lillehammer denne uken.

Fire måneder etter at han fikk påvist kyssesyken må han fortsatt se på når de andre på sprintlaget sliter seg helt ut. Selv har han ikke en kropp, som er i nærheten av å kjempe mot melkesyren ennå, der han holder på for seg selv på samlingen. Tester har også vist hvordan kroppen ble påvirket av all sykdommen.

- Vi gjør kroppscanning for å følge med på kroppssammensetningen. Der så vi at bentetthet og alt jeg har bygd opp fra jeg var 22 år falt under det nivået igjen. Nå må jeg bygge stein på stein, sier Golberg.

– Full stopp

Nedturen startet allerede før jul i fjor etter en sterk start på sesongen. Rundt 10. desember oppdaget Golberg at han hadde fått vannkopper, bare to måneder før OL. Han klarte imidlertid på utrolig kort tid å skrape sammen en god form til mesterskapet i Sør-Korea, der han ble nummer fire på sprinten. Deretter kjørte han på med trening og flere gode resultater etter OL. Men så sa det stopp igjen. Denne gang var det kyssesyken.

Pål Golberg Født: 16. juli 1990

Klubb: Gol IL

Meritter: Fire verdenscupseire (tre i sprint og en på 15 km klassisk)

Beste plassering i sprintverdenscupen sammenlagt: 6. plass

OL: 4. plass i sprint 2018

NM: gull sprint klassisk 2013, sølv 10 km klassisk 2018

Debuterte i verdenscupen 11. mars 2010 i Drammen

- Han fikk full stopp. Han fikk ikke gjøre noen ting. Det er helseteamet som totalt tok over styringen av ham. Det er først nå i senere tid at jeg har fått røre borti han, sier landslagstrener for sprinterne, Arild Monsen.

Etter blodprøver i mai, som avdekket at Golberg hadde kyssesyken, fikk treneren beskjed om at dette kom til å ta lang tid og at man skal ta kyssesyken for voksne personer på største alvor.

– Med både kyssesyken og vannkopper har han i løpet av et år vært ute i fire måneder. Han har vært redusert, det har vært fra ingen trening til bare loffing, sier Monsen, som lover at Golbergs VM-skjebne denne sesongen ikke besegles før jul, dersom han viser seg frem for alvor etter nyttår.

Mistet 300 timer

Golberg forteller at mai og juni var totalt uten trening og at han måtte holde seg borte på trening da milten var forstørret og det var helsefarlig å trene. Det var først i juli at han fikk startet så smått og skrapte sammen tjue timer trening. Deretter ble det drøyt doblet den neste måneden. Men 300 timer er per dags dato blitt borte siden mai og fortsatt er den hardeste treningen noe som ligger et godt stykke frem i tid.

– Den første testen jeg gjorde i midten av juli var ganske skremmende. Den siste testen jeg hadde nå i forrige uke er ikke så langt unna en dårlig test i en dårlig periode, sier Golberg som samtidig er lettet for at han var en del av landslagssystemet da han ble rammet av kyssesyken.

– Hadde jeg fått dette mens jeg ikke var på landslag kunne det blitt mye verre. Man har et annet apparat rundt seg når man satser på egenhånd, sier Golberg, som har måttet tåle å bli vraket til landslaget tidligere i karrieren.

Han tror han skal komme tilbake, men ser samtidig at landslagsplassen igjen kan stå i fare om han ikke lykkes i vinter.

Langvarig

Landslagskollega Eirik Brandsdal hadde selv kyssesyke første året som senior og har sett hvordan Golberg har slitt.

– Det er kjipt for han. Det er det verste som er å få noe slikt. Det blir ofte så langvarig er min erfaring fra da jeg hadde det. Almentilstanden blir ganske grei etterhvert men man får liksom ikke gjort jobben, sier Brandsdal.