TILBAKE: Emil Iversens prestasjoner i Slovenia viser at han er på vei til å toppe OL-formen perfekt. Foto: NTB scanpix

Iversen holdt OL-grep hemmelig: – Jeg krysset fingrene og ba til Gud

Publisert: 21.01.18 20:53 Oppdatert: 21.01.18 22:15

LANGRENN 2018-01-21T21:15:57Z

PLANICA (VG) Før helgen risikerte Emil Iversen (26) å måtte dra fra Slovenia med en knust OL-drøm. Etter to topp-plasseringer forteller trønderen hvorfor han plutselig er i superform.

– Jeg er kjempefornøyd. Det har gått bedre enn håpet. Det kunne nesten ikke blitt bedre for min del, forteller Iversen til VG stående ved målområdet i Planica.

26-åringen var den største norske stjernen som ikke var tatt ut til OL før løpene her i Slovenia. Etter en råsterk 2. plass på sprinten og en imponerende 4. plass på 15-kilometeren, er det ikke lenger noen tvil: Iversen skal til Sør-Korea. Og Iversen reiser i superform.

– Det er en lettelse å være tilbake, forteller han.

– Kan ikke avsløre for mye

I en sesong hvor trønderen aldri har vært i toppform, avsluttet han Tour de Ski som nummer 14 – over fem minutter bak den sveitsiske seiersherren Dario Cologna (31).

Da føltes kroppen tung, men nå har det løsnet. Skikkelig.

– Jeg vet hva som gjorde det, men jeg tror ikke jeg kan avsløre for mye, prøver Iversen seg og smiler lurt.

Så lar 26-åringen det skinne gjennom at han nesten ikke trente fra søndag 7. januar til søndag 14. januar. Da kom Iversen fra sofaen hjemme i Meråker til NM og spurtet inn til stafettgull for Varden IL. Uken uten nærmest noen trening ga ham overskudd og var formutløsende.

– Det var veldig lite trening inne i bildet. Jeg koblet av og tok helt fri. Det var godt for både hode og kropp. Jeg koste meg hjemme i Meråker.

Ba til Gud

– Har du trent mindre enn landslagsledelsen vet, eller?

– Ja. De vet ingenting. Du må ikke si det, sier han og smiler på karakteristisk vis.

– Når bestemte du deg for å ta det rolig?

– Det bestemte jeg meg for etter klassiskløpet i Val di Fiemme (6. januar). Da hadde det vært for mange dårlige skirenn. Jeg tenkte «OK, nå manner jeg meg opp og går til toppen, så tar jeg helt fri etter det», sier Iversen og refererer til Tour de Skis avsluttende monsterbakke dagen etterpå.

– Så krysset jeg fingrene og ba til Gud om at det skulle bli bedre i ukene etter det. Og det virker som jeg traff bra, forteller 26-åringen fornøyd.

Snakket med faren

Som svensk landslagstrener har pappa Ole Morten Iversen også vært i Planica. Søndag sto han på arenaen i Sveriges blå- og gulfargede utstyr, mens han pratet med sønnen som nettopp hadde opplevd sesongens største helg.

– Emil er nok ganske lettet. Han har egentlig ikke vært i form før nå, forteller Iversen senior til VG.

– Hvordan har det vært for deg å se at sønnen din lykkes så bra rett før OL?

– Det er betryggende. Jeg syns det er litt merkelig at han ikke har fått klarsignal til OL tidligere. Nå er det greit å få vite at han i alle fall har en sprintplass, sier pappa Iversen, som ser frem til dueller mellom Norge og Sverige under mesterskapet i Sør-Korea.

– Det blir spennende. Nå begynner de svenske guttene å røre litt på seg også. Nå var det fire inne blant topp 20 på 15-kilometeren. Så jeg syns vi begynner å nærme oss der vi skal være.

