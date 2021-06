REFLEKTERT: Johannes Høsflot Klæbo pratet med VG i forbindelse med treningsleiren på Sognefjellet. Foto: Torstein Bøe, NTB

Klæbo etter nedturen: − Vil huske det for alltid

SOGNEFJELLET (VG) Johannes Høsflot Klæbo mener han ble frarøvet karrierens største øyeblikk under VM i mars. Nå vil 24-åringen reise seg fra skuffelsen.

Av Joachim Baardsen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg har, på et vis, hatt fri. Jeg har surret litt hjemme og fikset ting i huset. Så har jeg gått en del lange skiturer, forteller Klæbo til VG og smiler om de snart 3,5 månedene som har forløpt siden han rykket fra verdens beste distanseløpere under femmilen i tyske Oberstdorf og krysset mållinjen først.

Sprintfenomenet var plutselig best også på langrennssportens lengste øvelse. Sammen med morfar Kåre Høsflot og landslagstrener Arild Monsen hadde Klæbo trent tålmodig mot det historiske øyeblikket.

Gleden var enorm - men euforien ble raskt snudd til et nervepirrende drama etter en protest fra russiske Aleksandr Bolsjunov (24) mot Klæbos passering ved oppløpet. En påfølgende diskvalifikasjon av juryen til Det internasjonale skiforbundet (FIS) gjorde at gullmedaljen aldri nådde Klæbos hals.

Vil være med ham

Stående på Sognefjellet i forbindelse med oppkjøringen til den kommende OL-sesongen, forteller Klæbo at han alltid vil bære med seg hendelsen fra Tyskland søndag 7. mars.

– Jeg kommer sikkert aldri til å glemme det skirennet. Jeg vil huske det for alltid, forteller han.

Samtidig vet Klæbo at han må bruke følelsene på en rett måte, for å ikke bli påvirket negativt, noe han opplever at han har klart.

– Jeg føler at jeg har lagt det såpass bak meg at jeg ikke er irritert eller sur på noen nå i ettertid. Det er selvfølgelig tungt, men jeg tar det med meg som læring, sier Klæbo.

– Jeg kjenner at det er deilig å få betalt for jobben jeg har gjort. Jeg har tatt steg på distanse. Det er den største gleden ved det. Jobben jeg har gjort med morfar, med hjelp av Arild, har funket, konstaterer han.

Får takk av Iversen

Emil Iversen (29) rykket frem som gullvinner da Klæbo ble strøket fra resultatlisten på femmilen. Da de norske herrene kom tilbake til hotellet i Tyskland etter dramaet, var førstereisgutt Harald Østberg Amundsen (22) spent på hvordan resten av oppholdet skulle bli.

– Jeg fryktet at det skulle bli veldig tung og kjip stemning. Men folk var i overraskende godt humør. Jeg tror det gjorde seg med noen timer på hotellrommet før de kom på middagen, forteller Amundsen til VG.

FRYKTET DÅRLIG STEMNING: Supertalentet Harald Østberg Amundsen forteller om VM-dramaet, slik han opplevde det. Foto: Torstein Bøe, NTB

Iversen roser Klæbo for måten han taklet situasjonen på.

– Johannes viste seg fra en stor side. Det var veldig gledelig for min del at han ikke lå på rommet og furtet. Han var skuffet, og det kokte sikkert innvendig, men vi klappet for støtteapparatet og alle som hadde stått på for oss hele veien. Vi fikk en veldig fin avslutning på mesterskapet, forteller Iversen til VG, og beskriver Klæbo som type.

– Johannes er en veldig god skiløper og en kjempekar. Han er dessverre litt for jordnær, men bortsett fra det, er det lite negativt, gliser trønderen.

Nå har langrennsguttene startet arbeidet mot den kommende sesongen, hvor OL i Kina kan by på nye drama og nye medaljer. For Klæbo kan mesterskapet i Beijing bli en form for revansje, selv om trønderen kunne glede seg over tre andre gull i VM.

– På mange måter er det sikkert en følelse av revansjelyst. Jeg er ikke sur eller irritert. Men jeg er sugen på å gå fort til vinteren. Det er det ingen som helst tvil om, sier Klæbo.