Kommentar

Bolsjunov-saken: Silkehanskene må av!

Av Leif Welhaven

Det er bare utenfor idrettens verden at kvaler om samsvar mellom «forbrytelse og straff» forbindes med en russer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«Forbrytelse uten straff» ble utrolig nok utfallet etter at Aleksandr Bolsjunovs mistet hodet under og etter stafetten i finske skoger. I alle fall foreløpig.

Nå er nemlig hendelsen fra skiarenaen, der Fjodor Dostojevskijs landsmann slo etter finske Joni Mäki og deretter kroppstakkelet ham etter målgang, anmeldt til politiet.

Rent strafferettslig snakker vi ikke om den aller største saken akkurat, men for skisporten er det ytterst alvorlig at denne typen oppførselen får passere uten at det tas skikkelig affære.

les også Bolsjunov-saken hos politiet – men Välbe vil ikke gi ham mer straff

Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil ikke straffe Bolsjunov, utover at han ble diskvalifisert. Det russiske skiforbundet ser ingen grunn til å la handlingene få følger for den største stjernen, og i tillegg får en så åpenbart usportslig oppførsel støtte fra enkelte hold i hjemlandet.

Mangelen på handlekraft er rett og slett ikke holdbar.

Et eller annet sted må det eksistere noen gjerdestolper for hva slags oppførsel som kan tolereres – også i en idrettsgren som langrenn. Da må overtramp faktisk få konsekvenser for den skyldige, helt uavhengig av nasjonalitet eller stjernestatus.

les også Russisk aviskommentator om Bolsjunov: – På vei til å bli hovedskurken i skiverden

Hvis det er noe en hendelse som denne burde medføre, så er det å få en skikkelig debatt om hva idrettsledere skal foreta seg ved så tydelige brudd på fair play. En utestengelsesperiode på x antall verdenscuprenn, kanskje en verdenscuphelg, hadde vært et minimum av hva vi burde kunne forvente, ikke minst av preventive grunner.

Det har ingen hensikt at sporten skal straffe bare for å straffe, og ingen er tjent med at det ikke skal være noe rom for å vise følelser i en presset situasjon. Uavhengig av hva man mener om selve det løpstekniske, er det til å forstå at Bolsjunov ble frustrert over at han ikke kom seg forbi finnen rett før mål. At han så slo ut i luften etter rivalen er i seg selv ikke bra, men det skjer i et øyeblikks frustrasjon. Det er det som skjer etter målgang, at han nærmest «hockeytakler» Mäki, som det virkelig er grunn til å slå hardt ned på.

les også Bolsjunov slo etter finske Mäki: – Langt over grensen

Ekstra betent blir det selvsagt når mangel på samsvar mellom «forbrytelse» og «straff» oppstår i en sak som gjelder en russer. Det er ikke første gangen.

At Idrettens voldgiftsrett (CAS) halverte straffen i saken mot Russland som omhandlet systematisk doping, er i seg selv en skandale, og flere av sanksjonene man landet på er så milde og meningsløse at det har parodiens skjær over seg. Hele dette bakteppet har i seg selv ikke noe med Bolsjunov-saken å gjøre, men fellestrekket er den russiske fornektelseslinjen når de konfronteres med noe uakseptabelt.

les også Iversen refser Bolsjunovs oppførsel: – Jeg synes ikke noe om det

President i Det russiske skiforbundet, Jelena Välbe, får neppe noen nye venner i internasjonal skisport når hun ikke ser poenget med å markere grensene tydelig overfor langrennsstjernen.

Og for Bolsjunov selv kan opplevelsen fort bli stresstriggende inn mot det kommende verdensmesterskapet. I Seefeld fikk han problemer under press. Hvordan takler han temperamentet neste gang det drar seg til?

Kanskje har han lært av det som skjedde denne helgen i Finland, men tar skiledelsen lærdom?

Får vi flere episoder som denne må vi ha systemer som reagerer resolutt. Da må silkehanskene av.