1 / 7 forrige neste fullskjerm

Overraskelse på VM-femmila: Golberg smadret Klæbo med monsterspurt

PLANICA (VG) To år etter at han ble disket fra gullet på femmila, skulle Johannes Høsflot Klæbo (26) endelig få distansegullet han manglet. Isteden sjokkerte Pål Golberg (32) både feltet og ekspertene med et vanvittig rykk.

– Det er helt utrolig. Det er en dag jeg har drømt om. Jeg kjente det fra første runde i dag at jeg hadde kroppen, sier Pål Golberg til NRK.

Det var Pål Golbergs første individuelle gull i et mesterskap.

– Jeg har ok fart i kroppen, er bak der i sprint, så får jeg ikke alltid vist det. Men i dag var jeg ikke sliten. Der er flaut å si det. Helt utrolig, sier Golberg til Viaplay.

Langrennsekspertene bøyer seg i støvet av den vanvittige avslutningen.

– Det var en maktdemonstrasjon. Det Pål Golberg gjør er enormt imponerende. Det er helt vilt, faktisk, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

– Etter et langt mesterskap, du maltrakterer det vi anser er verdens beste sprinter på oppløpet. Han har ikke sjanse, sier Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby mens han ser på Golberg i seiersintervjuet.

Johannes Høsflot Klæbo ble nummer to, mens svenske William Poromaa ble nummer tre.

– Jeg er godt fornøyd. Jeg gjør så godt jeg kan. Pål på slutten der, det er et ekstragir som jeg ikke har. Det er bare å ta av seg hatten for det han gjør. Det er veldig fortjent, sier Klæbo til NRK.

Langrennsdronningen Therese Johaug mener at Pål Golberg utmanøvrerte konkurrentene taktisk i avslutningen. Han gikk først inn i bakken, staket utenfor sporet og timet fartsøkningen perfekt.

Klæbos distansejakt fortsetter

Søndagens femmil var 11. gangen Johannes Høsflot Klæbo sto på startstreken i et distanserenn i VM- og OL-sammenheng.

For to år siden spurtslo han Emil Iversen og Aleksandr Bolsjunov på femmila i Oberstdorf, men ble disket for manøveren på oppløpet.

Nå må Klæbo altså vente ytterligere to år før han får en ny sjanse til å ta sitt første gull på distanse.

– Det er fantastisk å vinne VM-gull og kanskje slå tidenes beste skiløper på slutten. Det hadde jeg knapt drømt om, sier Golberg.

Regjerende verdensmester Emil Iversen måtte slippe tidlig på femmila, men bortsett fra det var alle de norske med i tetkampen.

Elleve løpere var samlet da hele tetgruppen valgte å bytte ski etter 35 kilometer.

Reagerte underveis

For de fleste handlet det om å bli kvitt spurtsterke Johannes Høsflot Klæbo før det skulle avgjøres, men med én runde – drøyt syv kilometer – igjen var det fremdeles ingen klare forsøk på fartsøkninger.

– De spiller Johannes sitt spill, og det er litt snodig. Men det er kanskje ikke mer krefter, mente Viaplays langrennsekspert Martin Johnsrud Sundby underveis.

Pål Golberg viste imidlertid at han hadde et ekstra gir inne i spurten og ga Klæbo juling i avslutningen.

– Han eide det oppløpet, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Klæbo reiser på sin side hjem fra Planica med tre gull og to sølv i bagasjen.

– Det har vært både oppturer og nedturer, sier Klæbo, som konkluderer med at dette har vært hans beste mesterskap i karrieren.