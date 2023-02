Kommentar

Klæbo er kongen. Gi ham all makt.

Johannes Høsflot Klæbo er verdensmester. Igjen.

BLED (VG) Alenegang er roten til mye godt for sprintkongen. Nå må alt legges til rette for at Johannes Høsflot Klæbo kan utvide kongedømmet.

Han er så suveren at det virker som han driver med sin helt egen idrettsgren. Måten Johannes Høsflot Klæbo sikret nok et mesterskapsgull på, bare underbygger at vi står overfor noe skisirkuset aldri har sett maken til.

Gullsamlingen er nå oppe i 12 fra VM og OL. På sprint føyer Planica seg inn i en rekke på fem strake, med Pyeongchang, Seefeld, Oberstdorf og Beijing på den gjeve listen fra før.

Alt tyder på at både lagsprinten og stafetten her i Slovenia utvider samlingen ytterligere.

Men så dukker spørsmålet opp om hvor bred historien om skiløperen Johannes Høsflot Klæbo kommer til å bli.

Vil han bli husket som verdens beste sprinter og ankermannen Norge har drømt om? Eller kommer han til å sanke gullmedaljer med bredere pensel enn han har gjort til nå?

Så langt har han ikke mesterskapsmedaljer på distanse.

Som kjent stoppet diskvalifisering drømmen om femmilsgull i forrige VM. Sulten på å lykkes også i distanserenn er gigantisk hos en utøver som velger sine egne veier til troppen.

I forkant av mesterskapet var det diskusjoner om han burde få gå 15-kilometeren. Heldigvis får han det.

En utøver som Klæbo bør få lov til å gå det han ønsker så lenge han ønsker - og kroppen tåler det. I dette mesterskapet har han på papiret seks gullsjanser om han ender med å gå alle rennene.

Noe av suksessformelen rundt Klæbo, der skiforbundet heldigvis har vært smarte ved å utvise fleksibilitet, er å la ham og kretsen rundt ha mye kontroll over eget opplegg.

I tidligere tider hadde nok forbundet prøvd å tvinge ham inn i en trakt for å markere revir, men ledelsen har lært av tidligere maktkamper.

Det er fortsatt ikke sikkert at Klæbo kommer til å forbli under forbundets vinger ut karrieren. Gitt hvor mye han kjører eget løp, kan man jo diskutere i hvilken grad han egentlig er landslagsløper i praksis.

Men inntil videre fungerer åpenbart en delvis tiknytning, og det skal nok skiforbundet være aller mest glad for. I en individuell idrettsgren der Norge velger å tenke mye lagbasert, er det ikke helt enkelt å forene ulike hensyn.

Likevel er det noe med at alt ikke kan være millimeterrettferdig. I en så ekstrem konkurranseidrett gjelder det å legge til rette for at eneren spisser seg enda et hakk.

Derfor er det lurt å lytte til Klæbo, det er klokt å la ham sette premisser for eget opplegg og ikke minst å la ham få muligheten til å vide seg ut som gullsamler.

Det er ikke sikkert det lykkes på distanse her i Planica, og det er slett ikke noe dårlig ettermæle om Klæbo en dag gir seg som tidenes sprinter.

Men tenk så kult det hadde vært om Klæbo maler hele paletten i gyllen farge.

Muligheten er så absolutt til stede.

Norge har en utøver av rent gull mellom hendene. Den posisjonen bør gi Johannes Høsflot Klæbo enorm innflytelse over egne muligheter.