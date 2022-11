Tredobbelt norsk i Ruka: Klæbo overlegen på sprinten

RUKA (VG) Etter å ha blitt slått i Ruka-sprinten de siste to årene, gikk sprintkongen Johannes Høsflot Klæbo til topps igjen i Finland.



Klæbo la seg bakpå tidlig i finalen, men rykket til i en sving like før en utforkjøring og fikk luke til resten.

I den siste sprintbakken satte trønderen for alvor opp fart og distanserte resten. Alene på oppløpet skled han inn til seier.

– Utrolig start. Stor norsk dag. Jeg nøt hele dagen, sier Klæbo til VG.

For like bak kriget Even Northug seg inn til en andreplass, mens Pål Golberg fullbyrdet den norske suksessen på sprinten med en tredjeplass.

Med andreplassen fredag, sikret minstrebror Northug seg sin første pallplass i verdenscupen. Det til et stort jubelbrøl av storerbor og TV 2s langrennsekspert, Petter, som er tilstede i målområdet i Ruka.

Klæbo som nå står med totalt 31. verdenscupseire i sprint, har vunnet 20 av de 22 siste sprintene han har stilt opp i. Begge de to siste «nederlagene» har kommet i Ruka - mot Aleksandr Terentjev i fjor og Erik Valnes året før.

Totalt har Klæbo blitt slått fire ganger i Ruka-sprinten: I 2016, i 2018, da han rotet bort seieren til rivalen Aleksandr Bolsjunov, i 2020 mot Valnes og i 2021 mot Terentjev.

De russiske utøverne får ikke lov til å delta i verdenscupen i år, etter den russiske invasjonen av Ukraina.

Klæbo som til slutt stakk av med seieren, var best i både prologen og i samtlige heat på vei til finalen.

– Jeg tror ikke jeg har sett Klæbo så overlegen og kontrollert, sa NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland til VG etter Klæbos kvartfinale.

Etter semifinalen uttalte samme mann følgende:

– Det er morsomt å se Klæbo, rolig teknisk og skyter fra. Ser lekende lett ut. Sjeldent å se noen er så overlegen.