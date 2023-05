RUSSISK STJERNE: Aleksandr Bolsjunov.

Bolsjunov & co. flytter treningsleir som følge av krigen

Den russiske landslagsgruppen med Aleksandr Bolsjunov (26) flytter en treningsleir fra den okkuperte Krim-halvøya.

Trener Jurij Borodavko sier ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass at det skyldes «den vanskelige situasjonen i regionen».

De russiske langrennsløperne er delt opp i ulike grupper med ulike trenere, men de største stjernene er hos Borodavko, blant dem Aleksandr Bolsjunov, Natalja Neprjajeva, Aleksej Tsjervotkin og Denis Spitsov.

– Treningsleiren går som planlagt, men ikke på Krim, men i Kislovodsk, sier Jurij Borodavko til Tass.

Det er bare en uke siden samme Borodavko bekreftet til Tass, gjengitt av Lyzjnyj Sport, at de skulle ha treningsleir på Krim og at løperne ville nyte godt av «den friske sjøluften» fra Svartehavet.

Russland har vært utestengt fra det meste av internasjonal idrett etter krigens start.

Ukrainsk etterretning oppfordrer folk som har muligheten til det, til å forlate Krim , fordi kampen om Krim blir avgjørende i krigen.

Krim ble annektert annektert Brukt om stater betyr annektere å overta et område, erobre det og erklære for sitt. (snl.no). av Russland allerede i 2014.

En ukrainsk militær drone ble skutt ned over Krim 1. mai, ifølge russiske medier.

Russerne pakket sammen i Holmenkollen mars 2022:

Den russiske lederen på Krim, Sergej Aksenov, «ber innbyggerne beholde roen», skriver Moskovskij Komsomolets.

Samtidig går Ukrainas militære spiontjeneste ut og ber folk forlate Krim, fordi det blir en viktig del av krigen. En representant for etterretningstjenesten GUR, Andrej Tsjernjak, sier ifølge Reportjor:

– Selvfølgelig må fienden avskjæres fra Krim – for å sikre at Russland ikke kan bruke den okkuperte halvøya til militære formål.

Tirsdag ble det hørt flere eksplosjoner i Sevastopol, den største byen på Krim, melder en ukrainsk Telegram-kanal. De russiske myndighetene forklarte det som trening på antiluftskyts.

I oktober 2022 var det et spektakulært angrep mot Krim-broen – trolig organisert av ukrainsk etterretning.

Det har lenge vært regnet som utenkelig at Ukraina skal kunne presse russerne ut av Krim, men i et intervju med nordiske medier, blant dem VG, sist uke sa president Volodymyr Zelenskyj at han tror motoffensiven vil lykkes og at det også vil være mulig å bringe Krim-halvøya tilbake til Ukraina.