KLAR MELDING: Johannes Høsflot Klæbo her utenfor sitt eget hus i Trondheim på mandag.

Klæbo frustrert over forbundets smører-nei: − Jeg har sagt fra

TRONDHEIM (VG) Smøreren Frode Pedersen har nærmest vært som en kompis for Johannes Høsflot Klæbo (26). Han får sin del av æren for de utallige verdenscupseirene og mesterskapsmedaljene. Men nå er det slutt.

– Det er frustrerende, selvfølgelig. Jeg ønsket å ha ham med videre. Men jeg er veldig klar over hva slags posisjon jeg har nå utenfor landslaget kontra tidligere. Jeg har sagt fra, men kan jeg ikke gjøre, sier en litt alvorlig Klæbo til VG under pressetreffet i hans egen hage i Trondheim mandag.

Trønderen har ennå ikke snakket om landslaget, hva som skjedde da han gjennom en pressemelding brøt med Norges Skiforbund, og valgte å bli privatløper.

Siden den gangen har det i Adressa blitt kjent at smøreren hans Frode Pedersen ikke får fortsette i forbundet.

TETT FORHOLD: Johannes Høsflot Klæbo og Frode Pedersen under Tour de Ski 2018/2019. Da hadde de samarbeidet cirka ett år sammen.

En smører Klæbo – som hele sommeren står utenfor landslaget – skulle ønske han ble gjenforent med når vinteren kommer og verdenscupen begynner.

Skistjernen omtaler ham nemlig som en god kompis, en som gjorde mye av det lille ekstra for at han alltid skulle ha de beste skiene, og står bak gullparene i så godt som alle verdenscupseirene, VM- og OL-medaljer.

– Det er synd det ikke går an å finne plass til ham. Jeg har ikke de samme kortene som i fjor. Er man del av et landslag så kan man spille kortene annerledes. Det er dessverre ikke jeg som bestemmer i denne situasjonen.

Da VG spør om han var villig til å strekke seg langt for at Pedersen skulle fortsette, som for eksempel å betale deler av lønnen hans, svarer Klæbo slik:

– Jeg kommer ikke til å kommentere hva jeg har tilbudt og ikke. Jeg var gira på å få ham med. Hva jeg har tilbudt blir mellom oss.

– Men jeg var villig til å gjøre ganske mye. Akkurat hva det kommer jeg ikke til å si.

VG spør Skiforbundets nye smøresjef, Tord Hegdahl, om hvorfor Pedersen ikke får fortsette.

Han svarer at han har tatt ut det teamet han mener vil gjøre at Norge står sterkt til vinteren.

NY SMØRESJEF: Tord Hegdahl (høyre) var en gang Martin Johnsrud Sundbys smører.

– Og så har jeg vært i dialog med Johannes og hørt hvordan vi kan stå godt forberedt til vinteren med tanke på skiene hans.

– Er ikke Frode Pedersen en god nok smører?

– Det handler ikke om det. Hans kontrakt gikk ut og jeg har nå samlet de menn og kvinner som skal utgjøre teamet.

Smører Pedersen var også en del av forhandlingene mellom Klæbo og forbundet for ett år siden. VG kunne fortelle at det lå en konflikt bak at det var usikkerhet rundt Pedersens rolle, men de kom til slutt til enighet. Det gjorde de ikke denne gangen.

– Handler det om den konflikten igjen, Hegdahl?

– Nei.

– Hva tenker du om at Klæbo kaller avgjørelsen din frustrerende, trist og synd?

– Jeg tenker at vi skal gi ham gode ski til vinteren og at han har en plan med skileverandøren rundt hva som skal skje av aktivitet med skiene hans frem til da. Det er det jeg fokuserer mest på.

På spørsmål om han tror det er et slags «takk for sist» fra Norges Skiforbund fordi han takket nei til landslaget, svarer Klæbo slik:

– Det er Espen (langrennssjef Bjervig) og ledelsen som styrer skuta. De får gjøre ting som de vil gjøre det. Jeg har vært tydelig på hva jeg står for og mine verdier. Hvis de mener dette er best for smøretraileren, så er det deres valg. Jeg synes det er kjipt og trist. Så får Espen og ledelsen gjøre ting på sin måte.