Kommentar

Takk gud for damene!

Kvinnestafetten ga oss en helt annen dramatikk enn herrestafetten.

PLANICA (VG) Rekk opp hånden den som synes det er artig å se på 90 minutters alenegang på ski. Uten kvinnene hadde underholdningsverdien i VM vært minimal.

Her på skianlegget i Planica flyr tankene ubevisst til kveldens hopprenn, hva det er lurt å spise til middag og til å irritere seg over kloakklukten på pressesenteret.

Det er rett og slett krevende å konsentrere seg om en idrettskonkurranse uten et snev av nerve. Og når dette blir dørgende kjedelig for en langt over snittet idrettsinteressert nordmann på plass i Planica, kan man jo undres over hvordan tv-opplevelsen er for de seerne som finnes i andre land.

Selvsagt er det urettferdig overfor fantastiske norske skiløpere å surmule over mangel på spenning. Det er jo ikke problemet til Holund, Golberg, Krüger og Klæbo at konkurrentene ikke holder et høyere nivå.

Simen Hegstad Krûger og lagkompisene var i en helt egen klasse på herrestafetten.

Men for ski-VM som produkt ser vi noe som ligner et mønster på herresiden, med en ekstrem forutsigbarhet i toppen. Det er et problem.

Totalbildet er at det er blant kvinnene vi får spenningen, historiene, dramatikken og de store følelsene:

Vi har sett en 35 år gammel langløper i shorts vinne medalje mange år etter at hun sist var i verdenscupsirkuset.

Vi har sett Maren Lundby skrive idrettshistorie da kun kom tilbake etter de langvarige fysiske problemene.

Vi fikk se Ingvild Flugstad Østberg briljere i en hyperdramatisk stafett, som kulminerte med full krangel mellom Frida Karlsson og den svenske smøresjefen.

Blant herrene skal du lete utrolig godt for finne historier som handler om noe mer enn at utøvere er fryktelig gode på ski.

For utøverne er det selvsagt kvaliteten som teller, men VM som sådan skriker etter noe mer enn gull og glitter på autopilot.

Astrid Øyre Slinds bronsemedalje bak Ebba Andersson og Frida Karlsson var det få som hadde spådd.

Vi fikk ingen reell spenning i sprintkonkurransene på herresiden, mens Simen Hegstad Krüger vant som han ville på 30 kilometer skibytte foran et kobbel av lagkamerater.

Nå har stafetten som akkurat er over blitt en enda større maktdemonstrasjon enn antatt på forhånd. Siden det var litt turbulens rundt uttaket av Hans Christian Holund på første etappe, ville han selvsagt gjerne bevise at han fortjente plassen.

Resultatet ble at det tok tre minutter før Norge stakk av.

Og dett var dett. Resten av løpet ble halvannen time norsk solo.

Det har temmelig begrenset underholdningsverdi, i realiteten tilnærmet null, med unntak av en spurt om bronsen. Det hele henger selvsagt også sammen med den nødvendige utestengelsen av Russland.

Maren Lundby ga oss VMs sterkeste øyeblikk i den store bakken.

Bildet fylles ut av at Jarl Magnus Riiber er den store VM-kongen blant herrene, også det er som ventet. Hopp skiller seg ut her, men det skal skje mye på tampen av mesterskapet før det blir herreøvelser som står ut i minnet når disse VM-dagene skal oppsumeres.

Alle gullvinnere fortjener hjertelige gratulasjoner. Men når det gjelder opplevelser for publikum, er det ingen tvil om at damene har rangen på slovensk snø.