Mener gullet røk her for Klæbo: − Det var det kritiske punktet

PLANICA (VG) Langrennsløper Kari Øyre Slind (31) er klokkeklar på hvor gullmuligheten røk for Johannes Høsflot Klæbo.

For under herrenes 30-kilometer med skibytte var det store forskjeller på tidsbruken til gullvinner Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo under skibyttet halvveis.

– Han mister muligheten der. Det er det kritiske punktet, sier Kari Øyre Slind som er gjest på VGs skisendinger under mesterskapet.

For det var Hegstad Krüger som til slutt spurtet fra de andre tre nordmennene som sammen dannet en kvartett på toppen av listene.

Norge har flere ganger tatt topp tre i mesterskap. Men dette var første gang det blir firedobbelt norsk i et mesterskap i langrenn på herresiden siden 1924. Den gang på femmila i Chamonix.

Det etter at Klæbo gikk ut som nummer ni fra skibyttet - fem sekunder bak den norske teten. Også Viaplay-ekspert Martin Johnsrud stusset på dette:

– Jeg har lyst til å spørre Johannes etterpå, om hva som hadde skjedd om han hadde ryggen fra start. Nå måtte han hente sekunder etter skibyttet, og det er sånne små detaljer som avgjør, sier Martin Johnsrud Sundby på deres sending.

Avgjørelsen så ut til å komme fra skibyttet etter 15 kilometer og i den første delen av skøytedelen av rennet.

– Jeg rotet på skibyttet som gjør at jeg havner bakpå. Jeg prøvde å gjøre et forsøk, jeg var litt sånn «det får briste eller bære», men det holdt ikke helt. Jeg er godt fornøyd med den jobben som er gjort og å ta medaljen på distanse, sa trønderen til NRK.

NRK-ekspert Fredrik Aukland mener også at Klæbo brukte for lang tid på å bytte ski.

– Det kan nok ha vært skjebnesvangert for ham. Dette er et helt avgjørende punkt i løypa. Klæbo bruker masse krefter på å ta igjen disse fem sekundene, sier Aukland.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum ble spurt rett ut om løpet ble avgjort nettopp der.

– Nei, det ble det ikke, men det er med å sette litt premissene. Det er tøft å henge med dem hvis man har ryggen deres, så det blir ekstra tøft når man ikke har den. Tror de var litt overrasket over at de fikk så mye som de gjorde, sier Nossum til VG.

Øyre Slind mener en ikke skal kimse av selve konseptet med å bytte ski.

– Man ser faktisk en forskjell på de som har Fischer-ski og de som har andre typer. Bindingen er vanskeligere å åpne og lukke, så det kan fort være en av grunnene til at det går sakte med Johannes, tror hun.

Likevel:

– Simen gikk utrolig fort ut fra skibyttet, så jeg sliter nesten med å tro at han skulle klart det uansett. Men det er ingen tvil om at det er der han mister muligheten, fortsetter 31-åringen.