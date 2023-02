Kommentar

Den reneste revansjen: Ekstrem forvandling!

KRY KRÜGER: Etter å ha knekt både Sjur Røthe og Johannes Høsflot Klæbo på de siste 11 kilometerne kunne Simen Hegstad Krüger showe på vei til VM-gull.

PLANICA (VG) I forrige mesterskap var det «teste positivt» som preget coronasyke Simen Hegstad Krüger. Nå handler det positive kun om skiløperens ekstreme egenskaper.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hvordan best riste av seg karrierens største nedtur? Gjennom taktisk perfeksjon.

Ved å skyte fart rett etter skibyttet satte Hegstad Krüger stempelet sitt på 30 kilometeren her i Planica. Under heftige forhold skulle 29-åringen ha seg frabedt å bli spurtet ned på slutten, en strategi som mørnet all motstand og til slutt sikret ham et suverent VM-gull.

Trolig har en seier aldri smakt bedre for Lyn-løperen, om vi tar nær historie med i betraktningen. Det er ikke mer enn et år siden alt var riktig så annerledes for utholdenhetsfenomenet. Akkurat da det var som viktigst å holde seg frisk, ble han som kjent rammet av coronaviruset.

Gitt antallet timer og den mentale investeringen som ligger i å skulle maksimalisere et OL, kunne mange latt seg knekke av nedturen Hegstad Krüger måtte gjennom.

Men allerede da han rakk å bli frisk i tide til å vinne bronse på femmila i Kina, så vi tegn til at Simen Hegstad Krüger ville slå nådeløst tilbake.

Nå har han gjort nettopp det, ved å bli verdensmester på den samme distansen som satte ham på kartet da han vant OL-gull i Pyeongchang i 2018.

Det er i og for seg ikke noe nytt at det svinger for Simen Hegstad Krüger, som også denne sesongen har sprikt i resultater.

Men så lenge han klarer å holde seg frisk, er det noe repetitivt imponerende over evnen til å levere når det virkelig gjelder.

Dette gullet er Simen Hegstad Krügers åttende mesterskapsmedalje, broderlig fordelt mellom OL og VM.

En stund prøvde Sjur Røthe å følge ham. Avstanden til Johannes Høsflot Klæbo var i en periode som et trekkspill, avhengig av de ulike partiene i løypen. Men til slutt var det ingen tvil om hvem som var sterkest på slovensk snø.

Samtidig ble dette en merkedag for Johannes Høsflot Klæbo, som sikret karrierens hittil største prestasjon på distanse da han tok igjen Røthe og kontrollerte inn sølvmedaljen.

At Pål Golberg slo svenske William Pooroma og sikret en norsk kvadruppel, ble nok en bekreftelse på den norske dominansen. Finske Iivo Niskanen er fortsatt råsterk i klassisk, men med russerne utestengt er det nok bare å forberede seg på at verdensmesterskapet i Slovenia vil fremstå som et norgesmesterskap på herresiden.

Det er kanskje ikke så heldig for sporten som sådan, uten at det skal frata verken norske utøvere eller ledere glede eller ære.

Pål Golberg satte presist ord på hva dette rennet først og fremst handlet om, kort tid etter at han hadde sikret seg fjerdeplassen: «Det er spesielt gøy med Simen, som opplevde alle utøveres mareritt i fjor».

Akkurat slik er det. En triumf får en ekstra dimensjon når du har opplevd noe fælt.