UENIGE: Landslagstrener Stig Rune Kveen, her avbildet tidligere denne sesongen, og Frida Karlsson under Sveriges pressetreff tidligere denne uken.

Karlsson forstår ikke Norge-trener: − Håper ikke han sier det til utøverne sine

PLANICA (VG) Den norsk-svenske «ordkrigen» er i gang. Landslagstrener Stig Rune Kveen mener to svensker er favoritter på alle øvelser i VM. Skistjernen Frida Karlsson bare rister på hodet.

– Jeg bryr meg ikke om hva andre sier. Jeg ser på meg selv som en som kjemper om medaljene. Det er ikke noe nytt, sier Frida Karlsson bare dager før VM i Planica begynner.

På spørsmål om hun tror landslagstrener Kveen nå forsøker å ta presset bort fra sine egne utøvere, svarer den svenske profilen slik:

– Jeg håper ikke han sier det til sine egne utøvere. Det er veldig lite psykologisk. Jeg håper han har tro på egne utøvere og sier det til dem.

– Jeg har aldri forstått at man skal legge press over på andre. Det er som at jeg skal si at jeg har mer tro på Tiril Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå. Jeg tror jo på meg selv, sier Karlsson.

KLAR FOR VM: Frida Karlsson, her avbildet på Sveriges utøverhotell i østerrikske Villach, en kort kjøretur fra VM-løypene i Planica, Slovenia.

Landslagstrener Kveen vil ikke driste seg til å si mer enn at de norske kvinnene har potensial til å kjempe om medalje i alle VM-øvelser.

– Men jeg vil understreke at Sverige er favoritter på alle øvelser.

– Hva tror du svenskene tenker når du sier det?

– De er jo favoritter. De var klart beste sprintnasjon i fjor. De har Ebba Andersson og Frida Karlsson. Frida slo Therese Johaug to ganger i distanserenn i fjor. Det er klart de er favoritter. Men vi skal utfordre dem.

– Jeg vet ikke hva de tenker. Men det er det som er fakta, sier han.

Info VM-programmet, langrenn: Torsdag 23. februar: Sprint klassisk, damer/menn

Fredag 24. februar: 30 km fellesstart med skibytte, menn

Lørdag 25. februar: 15 km fellesstart med skibytte, damer

Søndag 26. februar: Lagsprint fristil, damer/menn

Tirsdag 28. februar: 10 km enkeltstart fristil, damer

Onsdag 1. mars: 15 km enkeltstart fristil, menn

Torsdag 2. mars: Stafett, damer

Fredag 3. mars: Stafett, herrer

Lørdag 4. mars: 30 km fellesstart klassisk, damer

Søndag 5. mars: 50 km fellesstart klassisk, menn VM vises på NRK og Viaplay. Lurer du på hva slags sport som sendes på TV? Få oversikt med VGs sportskalender. Vis mer

Med en fersk pallplass den siste verdenscuphelgen før VM, seiler Ingvild Flugstad Østberg opp som den kanskje største medaljekandidaten i den norske troppen.

32-åringen fra Gjøvik er trolig hundre prosent sikkert inne på både 15 kilometer med skibytte, 10 kilometer fristil og 30 kilometer i klassisk.

Hun forsøker i intervju med VG å tone ned forventningene.

– Akkurat nå ser jeg det som en bonus å klare medalje. Det høres rart ut, mener Østberg.

TONER NED FORVENTNINGENE: Ingvild Flugstad Østberg trente sammen med Lotta Udnes Weng i VM-løypene tidligere denne uken.

Hun begrunner det med at hun i utgangspunktet har vært «langt unna» for bare ett år siden, og en spesiell sesong utenfor landslaget, usikkerhet og en slags kamp mot klokken for å bli klarert for skirenn som følge av helsesituasjonen hennes.

– Medalje definerer ikke om VM har vært bra for meg. Så skal jeg gjøre alt jeg kan de rennene som kommer. Men jeg reiser ikke hjem med gjeipen ned på knærne uten medaljer.

– Du har hatt en god sesong med pallplasser, ikke minst fjerdeplasser. Hva tror du folk tenker når de leser det du forventer av deg selv?

– Folk vil synes det er defensivt og at når det er mesterskap så er det bare medaljer som gjelder. De tenker «hvordan går det an å si det» og at «jeg ikke er tøff nok». Men jeg må stå i mine mål og det som betyr noe for meg.

– For det norske folk vet jeg at det bare er godt nok med medalje. Jeg vet det presset ligger der. Vi på startstreken skal gjøre alt vi kan. Så blir vi hyllet når det går bra. Og det blir totalslakt hvis ikke. Det skal vi klare å stå i. Men det er harde bud, sier Østberg.