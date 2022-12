TOK OVER VERDENSCUPLEDELSEN: Pål Golberg etter 6. plass på ti kilometer på Lillehammer fredag.

Golberg ut mot skitoppens lønn: − Umusikalsk er ganske treffende

Pål Golberg er verdenscupleder og tillitsvalgt for det norske sprintlandslaget. Nå røper 32-åringen at han misliker at utøvernes lønn har stått stille – mens styrelederens honorar er foreslått å øke voldsomt.

– I mitt hode er umusikalsk ganske treffende. Og det står jeg for, sier Golberg til VG om lønnssituasjonen i sin egen gren.

32-åringen – fra Gol, men bosatt i Oslo – la bak seg en råsterk verdenscupåpning i finske Ruka.

På 10 kilometeren i Lillehammer fredag kom han på en 6. plass, som gjorde at han tok over ledelsen i verdenscupen sammenlagt.

FEIRET NY STERK DAG: Pål Golberg tok andreplassen, men gratulerer italieneren Federico Pellegrino med tredjeplass etter søndagens 20 kilometer jaktstart i finske Ruka.

Men Golberg er også tillitsvalgt på det norske sprintlandslaget. Han har dermed fått med seg debatten rundt lønnen til norsk langrenns øverste leder, nemlig Torbjørn Skogstad.

– Det gjenspeiler jo ikke i det hele tatt vår del av forbundet, sier Golberg og refererer til utøverne som står for resultatene i skiløypa og er salgsplakatene inn mot sponsorene.

Info Dette er langrennskomiteen og skistyret: Norges Skiforbund er organisert slik at skistyret er organisasjonens øverste organ. Tove Moe Dyrhaug er president og i styret sitter totalt 14 personer.

Under skistyret har forbundets seks grener hver sin komité. En komité som i praksis er et styre. Leder i langrenn er Torbjørn Skogstad. Grenkomiteleder møter i styremøter.

I langrennsadministrasjonen er det langrennssjef Espen Bjervig som sitter på toppen. Han har ansvaret for at de sportslige og økonomiske målene nås. Vis mer

VG har i høst skrevet en rekke saker om at styret i norsk langrenn ønsket at langrennstoppen skulle få økt honoraret med 60 prosent. Fra snaut 560.000 kroner til nærmere 900.000 kroner.

Begrunnelsen fra langrennsstyret er at arbeidsbelastningen er betydelig og at det ikke er mulig å ta seg annet arbeid mens han er i vervet.

Enn så lenge har det vært stille fra utøverleiren. De aller fleste VG har snakket med forteller at de ikke ønsker å uttale seg ettersom de ikke vet hva Skogstad gjør i hverdagen.

VG har i sakens anledning også vært i kontakt med tillitsmann for distanselaget, Sjur Røthe. Vossingen ønsker ikke å kommentere Golbergs utspill.

Men enkelte på grasrota har reagert både den ene og andre veien. Blant annet Golbergs egen pappa som er leder av langrennskomiteen i Buskerud. Han kalte forslaget «umusikalsk», en ordlyd sønnen og skiløperen Golberg altså stiller seg bak.

LEDER AV LANGRENNSSTYRET: Torbjørn Skogstad (høyre), her sammen med Marit Bjørgen og medieansvarlig Gro Eide etter at Therese Johaugs dopingsak sprakk i norske medier.

Lønnsøkningen måtte faktisk til behandling i skistyret. Norsk skisports øverste organ. De godkjente til slutt forslaget fra langrenn, men ikke uten kraftige advarsler.

Golberg viser blant annet til at Norges Skiforbund langrenn for noen år tilbake fjernet en stipendordning som ga cirka 120.000 kroner rett i lomma på utøverne.

I stedet fikk de «frigjort» et merke på klærne som de selv kunne selge til sponsorer.

– Jeg er blant de heldige som har klart å gjøre det. Men for snittet er ikke det tilfellet, sier Golberg.

Han legger til:

– Siden jeg kom inn på laget har vel ikke utøvernes lønn stått stille, men den er vel under halvparten, sier Golberg, som samtidig er fullstendig klar over at Skiforbundets inntekter har økt og stabilisert seg opp mot 90 millioner kroner i året.

– Jeg stiller ikke spørsmål til arbeidsmengden eller jobben langrennskomiteens leder gjør, men det som er viktig for meg å få frem er at utøvernes lønn har beveget seg andre veien det siste tiåret, sier Golberg.

– Bør styret i norsk langrenn gjennomføre lønnsøkningen til styreleder Skogstad?

– Jeg synes det er rart å plutselig skulle gjennomføre en så stor endring for de som styrer dette her. Det er vanskelig for meg å begrunne det med noe annet enn at lønnen for oss utøverne har stått så godt som bom stille i ti år, selv om det er enkelte som drar lasset mer enn andre. Så føler vi likevel at vi er med på noe sammen som mange setter pris på, sier Golberg.

Men nestleder av langrennskomiteen, Yngve Thorsen, som fremmet forslaget tidligere i år forteller til VG i en tekstmelding at de etter skistyrets godkjenning allerede har vedtatt å øke kompensasjonen.

VG spør Thorsen på tekstmelding om skistyrets advarsler. Blant annet at langrenn nå må gå gjennom oppgavene mellom langrennskomiteen og administrasjonen. De mener også langrenn må ha økonomi til å øke Skogstads lønn.

«Langrennskomiteen og administrasjonen har ulike roller, og i dag har vi et godt samspill som ivaretar politisk innflytelse og administrativ autonomi», skriver Thorsen i tekstmeldingen før han fortsetter:

«Langrennskomiteen legger de overordnede rammene, mens administrasjonens ansvar er å operasjonalisere og realisere mål, tiltak og drift. Vi skal ha en gjennomgang av dette i skistyret, som oppfølging på vedtaket».

TOPPLEDELSEN I NORSK LANGRENN: Langrennskomiteen her ved Tone Haugen Ramstad, Torbjørn Skogstad, Per Morten Nyeng, Berit Mogstad, Bjørg Sissel Kvannli og Yngre Thorsen. Foto: Skiforbundet

Han skriver også at langrenn har budsjett til å øke lønnen.

Når VG spør hva han tenker om Golbergs mening og argumentasjon, svarer han slik:

«Jeg har forståelse for at det er ulike oppfatninger om vedtaket i Ski-Norge. Likevel er langrennskomiteen av den oppfatning at tidsbruken på utøvelsen av vervet som leder av langrennskomiteen er vesentlig større enn det godtgjørelsen har vært», skriver Thorsen.