Justyna Kowalczyk blir landslagstrener

Publisert: 30.03.18 10:57

Justyna Kowalczyk (35) har bestemt seg for å legge opp. Fredag kommer nyheten om at hun blir assisterende landslagstrener for Polen.

– Aleksander Wierietielny blir landslagssjef for kvinner og får med seg Kowalczyk som assistent, skriver det polske skiforbundet på sine hjemmesider.

Forbundet opplyser at de har vært i forhandlinger i to uker og at avgjørelsen nå er tatt.

Justyna Kowalczyk var med i Pyeongchang-OL, men uten suksess - og avslørte under det polske mesterskapet nylig at hun ville legge opp.

Nå har styret i det polske skiforbundet bestemte seg for å satse på duoen som trenere.

Aleksander Wierietielny har vært trener for Justyna Kowalczyk gjennom nesten hele karrieren, og de kjenner hverandre godt. Nå skal de ta ut kandidater til landslaget, og den første samlingen blir i finske Levi allerede om en ukes tid.

– Etter et tiår med suksess vil Justyna nå hjelpe frem andre, skriver det polske skiforbundet på sine hjemmesider.

Justyna Kowalczyk har to gull fra både OL og VM, men har de siste par sesongene slitt med å konkurrere med de aller beste. Hennes siste mesterskapsmedalje kom i lagsprint i Falun-VM i 2015. Året før vant hun klassiskrennet i Sotsji-OL.

