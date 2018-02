FANGST: Marit Bjørgen tok fem medaljer og to gull i Pyeongchang. Det gjorde hun til tidenes vinterolympier. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Slik gratulerer VG-leserne rekord-Bjørgen: – Måtte du leve evig

Publisert: 25.02.18 22:25

Hundrevis av VG-lesere har sendt inn sine gratulasjoner og hyllester til Marit Bjørgen (37) etter at skidronningen søndag ble tidenes mestvinnende vinterolympier.

Bjørgen var i egen klasse da hun sikret tok åttende OL-gull på tremila i Pyeongchang søndag. Gullet sikret hun tittelen som tidenes mestvinnende vinterolympier som fram til nå har vært Ole Einar Bjørndalens. I tillegg til de åtte gullene har Bjørgen fire sølv og tre bronse i OL.

Marit Bjørgen tok fem medaljer i Pyeongchang: Gull på tremil, gull på stafett, sølv på 15 kilometer, bronse på 10 kilometer og bronse på sprintstafett. Bjørgen er den første i vinter-OLs historie til å klare å ta fem medaljer i to leker.

Bjørgen ble rørt selv og folkehelten rørte også mange TV-seere. Nesten 1000 VG-lesere har sendt inn sin gratulasjon i vår protokoll.

Her er noen utvalgte gratulasjoner til Marit Bjørgen:

– Jeg blir så stolt av å ha en fra mitt land, som opptrer som deg på den internasjonale sportsarena. Det være seg sportslig, som lagsmedlem eller som enkeltperson. Du fremstår som et helt spesielt forbilde og som hel norsk ved. Jeg er helt sikker på at vi er svært mange her på berget, som tenker dette om deg Marit!, skriver Fred Aarsandøy fra Troms.

– Du er den råeste og beste i verden og det vil du alltid være. Et skikkelig råskinn og utrolig motiverende og inspirerende på alle måter. Den dagen du legger opp blir aldri langrenn det samme og og jeg gidder sikkert ikke å se like mye på skirenn, skriver Weronica Ruud fra Aust-Agder.

– Marit du er bare helt fantastisk. Du er så jordnær og ærligheten til de medmennesker. Du er sammen med derfor fortjener du gull. Fantastisk nok en gang. Gratulerer, skriver Dan Remo Svendsen.

– Tusen takk for alle de fantastiske flotte stundene som du har gitt oss i skisporet.

Du er et fantastisk flott menneske, og en inspirasjonskilde til andre mennesker.

Kos deg nå masse sammen med gullet ditt Marius, og resten av familien din. Det har du ærlig fortjent, skriver Tone Harriet Gulbrandsen.

– Du er en helt fantastisk idrettsutøver - vår beste uansett tidsepoke eller idrettsgren! Og enda bedre , du er et menneske det står utrolig respekt av både i med- og motgang og i din behandling av lagvenninner og konkurrenter. Måtte du leve evig!, skriver Dag Elsness.

– Gratulerer som tidenes olympier. Og takk for alle flotte idrettminnene. Du er rå. Og en super lagvenninne. Lykke til videre til deg og dine, skriver Kari Anne Sannes.