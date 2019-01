Så Krüger ble stresset av OL-suksessen: – Høyere skuldre

LANGRENN 2019-01-02T11:28:36Z

TOBLACH (VG) Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har sett at Simen Hegstad Krüger (25) har vært preget av forventningspress etter OL-suksessen.

Og han mener det påvirket Krüger i sesongstarten, som ikke sto i stil med måten han har herjet med lagkameratene på trening gjennom sommerhalvåret og helt frem til rennsesongen startet .

– Jeg tror han startet denne sesongen med høyere skuldre enn han gjorde i fjor, da han var outsider. I år forventer alle mye av han og det gjør han selv også, sier Nossum til VG.

Men i Tour de Ski har Lyn-løperen fått det til å fungere. Søndag ble han nummer to på 15-kilometeren i Toblach. Og etter at begge sprintene er gjort unna og fire distanserenn gjenstår, ligger Krüger nå på 6. plass i sammendraget med bare gode sprintere foran seg.

Krüger tok gull på 30 kilometeren med skibytte i OL etter å ha falt i det løpet startet i Pyeongchang sist vinter . Det ble fulgt opp av sølv på 15-kilometeren og gull i stafett. Medaljesamlingen i et og samme OL er det bare skistjerner som Torleif Haug, Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang og Petter Northug som har overgått på herresiden. Nossum mener det ble en helt ny situasjon for Lyn-løperen.

I sesongstarten har Krüger hatt resultatrekken 11–20–8–8–7–41 før gårsdagens annenplass, da han bare ble slått av russiske Sergej Ustjugov på 15-kilometeren i fri teknikk.

– Du merket at han var stresset?

– Du skal ikke mange millimeter opp med skuldrene før man merker det, når man er så mye sammen som vi er, sier Nossum som påpeker at Krüger er en person som liker seg utenfor søkelyset og for eksempel ikke er blant dem som er ivrige i sosiale medier.

Han påpeker at Krüger har vært helt rå på trening mot lagkameratene og at det nok har ført til at løperen har lagt ekstra stort press på seg selv for å forbedre prestasjonene.

Krüger er lettet etter at det nå har løsnet. Han forteller at han brukte tid etter OL for å nyte det å ha lyktes så godt i lekene før han forsøkte å få avstand til triumfene.

– Jeg vet at de merittene der går det ikke an å flyte på. Man må heller bruke det slik at jeg vet at jeg kan være best når det gjelder som mest. Jeg føler ikke jeg har hatt veldig høye skuldre. Men det var i alle fall veldig godt å få det til i dag, sier Krüger til VG.

Langrennsekspert i NRK, Torgeir Bjørn, påpeker at det er blitt en ny situasjon for både Krüger og den andre OL-kometen, gullvinner Ragnhild Haga etter et så godt OL. Nå står Haga over Tour de Ski etter at sesongstarten har gått tregt.

– Et fellestrekk er at de gjorde sitt absolutt beste i OL og har kommet i en helt ny situasjon etter det. Forventningene til Haga og Kruger er noe helt annet nå enn de var før forrige sesong. Da var det å komme på pallen en kjempeopptur. Nå er det nesten slik at det forventes at de skal slåss om seieren på favorittdistansene. Det kan ta tid å bli komfortabel med den rollen, sier Bjørn.

Han har sett på Krüger som spak i sesongstarten og lurte på om Lyn-løperen har vært for hissig på treningen etter OL. Men nå ser både han og Nossum på Krüger som en sterk norsk sammenlagtkandidat i årets Tour de Ski.

Bjørn påpeker at Krüger ligger godt an i forhold til flere sterke distanseløpere som Cologna og Sundby i sammendraget.

At han er kapabel til å havne på pallen sammenlagt, mener Krüger selv også.

– Det er små marginer og plutselig snur det. Det var veldig godt å få til et godt løp i dag og da tror jeg at jeg er i gang igjen og satser på å være på hugget når vi skal videre i touren, sier Krüger.