– TRENINGSØKT: Det sa Petter Northug etter at rundt 15 kilometer, både prolog og jaktstart, var unnagjort i rulleskiløypa i Holmenkollen under Oslo Skishow torsdag. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Northug fikk krystallklar sommerbeskjed av treneren

Publisert: 15.06.18 09:05 Oppdatert: 15.06.18 10:18

LANGRENN 2018-06-15T07:05:04Z

HOLMENKOLLEN (VG) Petter Northug (32) måtte pent føye seg etter sprinttrener Arild Monsens eneste krav etter landslagsreturen.

Treneren sier til VG at det er umulig for ham å si hvor mye Northug har «tapt» på å ikke trene og konkurrere skikkelig i perioden fra han stod på startstreken under Skandinavisk Cup i Piteå i januar, frem til han etter hvert konkurrerte i turrenn, langløp og NM i Alta i mars og april.

– Krystallklar

Derfor har Monsen i sine nylige samtaler med Northug vært svært opptatt av at skistjernen nå skal ta det rolig i de første treningsmånedene av sesongen for å bygge seg sakte, men sikkert opp.

«Han skal ikke bevise noe nå», mener Monsen. Og helst skal ikke Northug reise ut av landet, men trene godt hjemme i Norge.

– Vi må være veldig tålmodige. I det opplegget vi diskuterte så var jeg veldig krystallklar på én ting; Jeg skal ikke ha ham til høyden i sommer. Da skal han bruke tiden og trene på «gamlemåten». Han må gjøre sine langturer og ha to-tre tøffere økter i uken. Det har Petter sagt ja til og trives med det, sier Monsen til VG.

Forstår treneren

For Northug har de to siste sesongene reist til høyden i Mellom-Europa på sommeren. I fjor ble det til og med høyderekord. Det valget var altså ikke aktuelt i år, ifølge treneren. Istedet blir det to lengre høydeoppold på høsten.

– Ja, det var greit. Det viktigste var å få de to siste. Men som vi sa til hverandre; Hvis det blir drittvær hjemme, så er det ikke farlig å stikke dit i en uke. Da er det ikke et høydeopphold. Men jeg skjønner at han ikke vil at jeg skal overdrive. At det blir mer balanserte høydeopphold inn mot sesongen, sier Northug til VG om Monsens klare sommermelding.

Må bare høre på Monsen

Skistjernen var torsdag tilbake der han har sine beste karriereminner fra VM i 2011. Etter at han hadde kost seg og slått Johannes Høsflot Klæbo under Kirkebakken Grand Prix onsdag, hadde Northug på seg startnummer på brystet igjen under Oslo Skishow i Holmenkollen igår.

Det gikk helt greit. Skistjernen ble nummer åtte, nesten minuttet bak Simen Hegstad Krüger. Men han var fornøyd med treningsutbyttet av rennet. For konkurranseformen er ganske langt unna, skal man tro Northug.

– Er det vanskelig å holde igjen, fikk han spørsmål av en journalist.

– Det er kjedelig når du kjenner at du skal konkurrere, du er langt unna formen og ikke har noen skikkelige hardøkter. Men han (Monsen) er en klok gammel mann. Jeg har gjort så mye feil de siste årene at jeg må bare høre på ham, sier Northug.

Får ros

Det er seks år siden han hadde en sesongoppkjøring under landslagets vinger. April og mai måned har stort sett vært konfliktfylte fem år på rad, på grunn av hans brudd med landslaget i 2013. Da har han som privatløper kjørt sitt helt egne opplegg fra mai til november.

Northug gliser godt når han blir spurt om hvordan det er å stå i pressesonen uten å bli konfrontert med krangler med Skiforbundet. Han kontrer spørsmålet med at journalistene ikke graver nok og at konfliktene egentlig finnes.

Av både Monsen og allroundtrener Eirik Myhr Nossum får Northug ros for hvordan hans inntreden i landslaget har vært den første korte delen av sesongen.

De sier blant annet at Northug under den første samlingen på Sognefjellet var «disiplinert, motivert, pigg» og at de andre utøverne trives veldig godt sammen med ham.

– Går som en kråke

Utover en enkelt høyderestriksjon har ikke Monsen noe å utsette på Northug bortsett fra noen tekniske utfordringer som han er nødt til å justere.

– Han har det i seg, men det er noe vi må jobbe med. Verden går fremover og det som fungerte i 2011-2015, det holdt den gangen, da var han mester, men i dag så holder det ikke. Han må følge med der, utvikle seg, det gjelder forsåvidt alle. Men Petter har noen punkter teknisk som vi må se på, sier Monsen.

– Jeg går som en kråke på ski. Det har jeg gjort siden jeg var født. Men vi er enige om det er små ting som vi kan bli bedre på - og det startet vi med på Sognefjellet, sier Northug.