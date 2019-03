Johaug og Østberg fikset tidenes norske ski-VM

SEEFELD/OSLO (VG) Med Therese Johaugs gull og Ingvild Flugstad Østbergs sølv har Norge allerede satt rekord i antall medaljer i ski-VM. Samtidig benyttet Johaug muligheten til å passere selveste Bjørn Dæhlie i antall VM-gull.

Den norske rekorden fra før er 20 VM-medaljer. Nå er det allerede 21 - når flere øvelser gjenstår lørdag og søndag og det er gode muligheter for flere medaljer. Allerede senere lørdag ettermiddag kan det være duket for mer suksess med lagkonkurransen i kombinert og mixed-konkurransen i hopp. Søndag er det femmil.

Den gamle rekorden ble satt i Falun i 2015 da Norge tok 11 gull, fire sølv og fem bronse - til sammen 20 medaljer. Norge er nå oppe i 11 gull også i dette VM - med muligheter for rekord også der. Men det skal i rettferdighetens navn legges til at det blir stadig flere konkurranser i et ski-VM. I Seefeld er det til nå 11 gull, fem sølv og fem bronse.

Johaug passerte altså Bjørn Dæhlie i VM-titler. Før lørdagens renn lå begge på ni VM-gull. Nå har Johaug ti.

Bare Petter Northug med 13 VM-gull og dronningen Marit Bjørgen med 18 VM-gull ligger foran Dalsbygdas store datter på gull-statistikken.

I tillegg er russerne Jelena Välbe (14) og Larisa Lazutina (11) foran Johaug blant tidenes mestvinnende vinnere i ski-VM.

Johaug gikk tidlig ifra og vant lørdagens 30 km i Seefeld med 36,8 sekunders forsprang til sølvvinner Flugstad Østberg.

1985 var første gang kvinnene hadde 30 km i VM. Den største seiersmarginen er russiske Larisa Lazutina, som var ett minutt og 34 sekunder foran Olga Danilova i 1999-VM. Jelena Välbe var ett minutt og 13 sekunder foran Manuela di Centa i 1995.

Hvis vi tar med OL, er Marit Bjørgen den som har vunnet 30 kilometer med desidert størst margin. Hun var i 2018 nesten to minutter - 1,49,5 - foran Krista Pärmäkoski. Det var samtidig et verdig farvel med skisporten.

Therese Johaug vant selv med 44 sekunders forsprang til nettopp Bjørgen i 2011-VM hjemme i Holmenkollen. I 2013 vant Bjørgen med Justyna Kowalczyk på sølv og Johaug på bronse.

I 2015 vant Johaug igjen - denne gang 52,3 sekunder foran Bjørgen. Siden har Bjørgen vunnet både VM i 2017 og OL i 2018.