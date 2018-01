SYNS SYND PÅ NORTHUG: Johannes Høsflot Klæbo pratet med pressen i Slovenia foran helgens verdenscuprenn. Foto: Joachim Baardsen/VG

Landslagsstjernene om Northugs sykdom: – Jævlig kjedelig

Publisert: 19.01.18 13:32 Oppdatert: 19.01.18 14:08

LANGRENN 2018-01-19T13:08:07Z

PLANICA (VG) Johannes Høsflot Klæbo (21) og Niklas Dyrhaug (30) er lei seg for at OL mest sannsynlig ryker for Petter Northug (32).

– Petter har vært et forbilde for meg. Han er en mann som har gjort det store i mesterskap tidligere og som har mye erfaring. Det hadde vært godt å kunnet lære av det. Det er ingen som har gjort det Petter har gjort i sporet tidligere, sier Klæbo til VG

Det norske stjerneskuddet er på plass i slovenske Planica. Her skulle også Northug ha vært, men 32-åringen er igjen blitt syk. Nå er det få som tror at Northug er i form til å konkurrere i OL om drøyt 20 dager.

– Det er jævlig kjedelig. OL har vært Petter og alle andre sitt store mål. Nå ser det ut som det går i vasken, sier Dyrhaug til VG.

– Synd

Høsflot Klæbo vokste opp med Northug som en viktig inspirasjonskilde. Drømmen var at de to kunne gå lagsprinten i OL sammen.

Nå er den trolig spolert.

– Det er synd. Det er ikke optimalt for dem som skal kikke på. Petter fanger interesse. Men toppidretten er brutal. Det kan gå begge veier for alle, det gjelder ikke bare han, sier Klæbo, mens snøen laver ned over skianlegget i Slovenia.

Det har vært spekulert i om Northugs karriere er over, om langrennspublikumet har sett det siste av mannen som lenge var Ski-Verdens ubestridte konge.

– Jeg skal ikke begynne å spekulere i det. Han får legge en god plan på det han eventuelt skal gjøre. Om han eventuelt skal gi seg, det vet ikke jeg noe om, forteller Klæbo.

Anmodningen

Dyrhaug er på sin side en nær venn av Northug. Han har fått med seg at flere har mistet troen på kompisen hans.

– Jeg ser at det er mange som har begynt å avskrive Petter. Det ville ikke jeg gjort. Han kommer sterkt tilbake. Det er jeg sikker på. Er det en som klarer det, så er det han, sier Dyrhaug.

– Så du tror ikke han legger opp etter denne sesongen, men fortsetter?

– Ja, det tror jeg. Jeg har ikke hørt noe annet.

– Veldig trist

Det sier landslagstrener Arild Monsen. Sprintsjefen overvar fredagens trening i fire slovenske plussgrader, som forløp uten Northug.

– Vi vet at han har gått på en ny periode med lang sykdom. Det går ikke an å bli noe mer ugunstig med tanke på OL. Det er veldig trist, sier Monsen til VG.

– Hva tenker du om fremtiden hans?

– Jeg kommer ikke til å bruke så mye tid på Petter Northugs fremtid nå. Vi har mye spennende som skal skje her, så vi får vente med det til etter helgen.

På lørdag er det sprint. Søndag går jentene 10 kilometer, mens det venter 15 kilometer for gutta. Alle distansene er i klassisk stil.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar.