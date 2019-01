JUBELVINTER: Therese Johaug har gjort rent bord i distanse etter comebacket. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Johaug-endringen begeistrer sjefen: – Mer reflektert

Landslagstrener Ole Morten Iversen (60) mener Therese Johaugs (30) konkurranse-pause viser at hun har blitt mer trygg.

30-åringen fra Dalsbygda er denne vinteren tilbake igjen etter å ha mistet to sesonger grunnet dopingdom . Før jul vant Johaug alt hun stilte opp i . Tour de Ski droppet hun frivillig for første gang i karrieren.

– Johaug har veldig lyst til å gå alt, men jeg er virkelig imponert over at hun ser selv at det er lurt å bryte opp litt. Når du ikke har gått skirenn på to år ville det vært naturlig å gå alt. Det står respekt av valget hennes. Det er fornuftig, sier Iversen.

Johaug står over verdenscup-helgene i Dresden, Lahti og Cogne før VM. Dermed blir konkurransene i Otepää og Ulrichehamn hennes eneste konkurranser mot verdenseliten før mesterskapet i Seefeld.

– Reflektert, trygg og avslappet

Det betyr at det kun blir 6 av 17 mulige verdenscup-renn på Johaug mellom 15. desember og 19. februar. Målet er å være i best mulig VM-form.

– Det er opplagt at tiden utenfor har lært henne mye. Det sier alle som har kjent Therese lengre enn jeg har også. Gjennom det Therese har vært gjennom, har hun blitt mer reflektert, tryggere og mer avslappet. Hun tar ting med større ro, sier Iversen.

Johaug fortalte selv til VG i Davos hvordan hun hadde godt av det å oppleve livet utenfor idretten under dopingutestengelsen. De bekreftet også kjæresten Nils Jakob Hoff. Johaug fikk smaken på det gode liv og innså at det finnes andre ting en ski som gir glede .

– Det har vært utrolig godt. Jeg har vokst veldig mye på det som person, sa Johaug.

Hennes personlige trener, Pål Gunnar Mikkelsplass, sier han forstår Iversens inntrykk av at Johaug har «modnet».

– Man lærer gjennom livets lære. Det har helt klart vært lurt å ta en pause. Denne gang var det en veldig grei avgjørelse, sier Mikkelsplass.

Testløp med bror

Johaug har trent på egen hånd og sammen med bror Karstein. Før VM venter også høydeopphold sammen med Ingvild Flugstad Østberg.

– Jeg har veldig tro på at dette skal bygge henne opp på nytt og heve nivået igjen, tross at perioden før jul var fantastisk, sier Mikkelsplass.

– Det har gått over all forventning. Til og med bedre enn Therese hadde håpet og trodd. Hun har gjort det rette hele veien viser det seg, mener Iversen.

Mikkelsplass er ikke redd det blir for få konkurranser før VM.

– Therese har god erfaring med å trene uten å gå skirenn. Hun vet hvor hun står. Hun har stor trygghet nå og er ikke i stresset. Hun har hatt gode økter med Karstein og gått testløp mot han. Det er fin matching, sier Mikkelsplass.

