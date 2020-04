FOLKETOMT: Det var tilskuernekt på grunn av frykt for corona-smitte da Frida Karlsson avgjorde kvinnenes tremil i duell med Therese Johaug i mars. Foto: Vidar Ruud

Kollen-arrangøren truet av konkurs etter kjempesmell

Arrangøren av verdenscupen i Holmenkollen står i fare for å gå konkurs. Det kriserammede selskapet må skaffe syv millioner kroner i løpet av kort tid.

Nå nettopp

Først måtte Holmenkollen Skifestival arrangere verdenscupen i langrenn, hopp og kombinert foran folketomme tribuner. Deretter ble verdenscupen i skiskyting avlyst. Resultatet er at selskapet nå er truet av konkurs.

– Ja, det er det riktig å si. Styret i selskapet har tro på å unngå det, men det er en alvorlig situasjon, sier styreleder i Holmenkollen Skifestival, Birger Magnus, til VG.

Denne uken viste det seg at inntektssvikten var 15 millioner for arrangøren, noe Finansavisen meldte først.

– Vi står igjen med gap på 7,5 millioner kroner. Det jobbes intenst med å få lukket det. Torsdag har vi fått vite at vi får halv million kroner fra Oslo kommune, men det gjenstår fortsatt syv millioner kroner, forteller styreleder Magnus.

De må nå bruke påsken til å redde Kollen-arrangøren.

Selskapet har allerede fått en million kroner fra Obos, men bidraget forutsetter at de greier å hente inn det resterende beløpet. Arrangørselskapet Holmenkollen Skifestival håper også på bidrag fra VM-fondet, som ble opprettet i forbindelse med Ski-VM i 2011.

Selskapet har gjennom Norges Skiforbund og Norges idrettsforbund i tillegg søkt på statlige midler, som skal gå til arrangører som er blitt rammet av corona-krisen. Langvarig saksbehandling vil nå være et problem.

– For oss er det en hastesituasjon. Vi håper vi kan få dekket en god del av vårt bortfall av inntekter. Jeg tror det er grunnlag for dette, sier Birger Magnus.

De har ikke satt noen siste frist for når de må være i mål, men betalingsfrister har nå begynt å forfalle.

– Vi går på overtid. Vi må kommunisere løpende med våre kreditorer. Flere er fortvilte og har selv problemer. Det er mange ting som slår inn for dem også, sier Magnus.

Han forteller at kreditorene er alt fra matleverandører til reise- og eventselskaper og hotell.

Styrelederen er klar over at Skiforbundet, som eier arrangørselskapet, i dagens situasjon heller ikke har mye penger å stille opp med. Skiforbundet har selv gått på store økonomiske tap som følge av corona-krisen.

– Vi ønsker ikke å gå inn på vurderinger og videre beslutninger når det gjelder fremtiden nå, men det jobbes naturligvis med å finne løsninger. Vår opplevelse er at det er mange som ønsker å bidra til dette, skriver Espen Graff, kommunikasjonssjef i Skiforbundet, i en sms til VG.

Holmenkollen Skifestival har per i dag også rundt fire millioner kroner i gjeld til Skiforbundet, som nå har konvertert et likviditetslån på to millioner kroner til et ansvarlig lån. Det betyr at det per i dag ikke tilføres nye friske kroner fra Skiforbundet. Magnus påpeker at en konkurs vil koste mer enn tapt gjeld.

– Går Holmenkollen Skifestival konkurs og man ønsker renn i Holmenkollen neste år, så er det en stor kostnad å bygge opp et nytt selskap til å gjennomføre dette. Først har man tapt gjelden. Så må det investeres mer for å få et selskap til å organisere renn i Kollen neste år. Leverandører vil også kreve garantier fra Norges Skiforbund og tilsvarende fra Skiskytterforbund for verdenscup i skiskyting. Det er alvorlig for Skiforbundet og Skiskytterforbundet og jeg tror de håper i det lengste at dette skal gå bra, sier Magnus.

Publisert: 03.04.20 kl. 23:40

