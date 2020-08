LAGKAMERATER: Didrik Tønseth og Petter Northug gikk sammen på stafettlaget som tok VM-gull i Falun i 2015. Foto: ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN

Skikompisene slår ring om Northug: – Vi vil alltid støtte Petter uansett

Langrennskameratene til Petter Northug sier at de kommer til å hjelpe ham med å komme seg opp på beina igjen.

Nå nettopp

– Det var en sjokkerende nyhet for oss alle. Det er fryktelig synd. Får håpe at Petter kommer seg på beina igjen, sier Didrik Tønseth til Trønder-Avisa.

Fredag kveld innrømmet Petter Northug å ha råkjørt og at det ble gjort beslag av narkotiske stoffer i hans bopel.

– Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain, skrev Northug på Instagram.

Trodde det var «fake news»

Skikompisene kaller nyheten «sjokkerende» og sier at de raskt forstod at det var snakk om det de omtaler som «en trist hendelse».

– Først trodde vi at det var «fake news», men så skjønte vi raskt at det var sant. Det er bare trist, og så får vi håpe at det går bra med Petter selv, sier Finn-Hågen Krogh til Trønder-Avisa.

– Vi som gruppe kjenner Petter svært godt, og vi står bak han uansett. Petter vil alltid være en av oss skiløpere. Vi håper etter beste ønske at han kommer seg ut av det på et vis, og at han kommer seg på bedringens vei. Vi vil alltid støtte Petter uansett – det må han vite.

VG har forsøkt å komme i kontakt med både Didrik Tønseth, Finn Hågen Krogh og Niklas Dyrhaug, uten å lykkes.

Emil Iversen takket nei til å kommentere saken overfor Trønder-Avisa, og har heller ikke besvart VGs henvendelser. Heller ikke Johannes Høsflot Klæbo vil kommentere Northug-saken, ifølge hans far, Haakon Klæbo.

GULL: Finn Hågen Krogh (t.v.) og Petter Northug henviste italienske Federico Pellegrino (t.h.) til sølvplass under lagsprinten i ski-VM i Falun i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk

Eks-treneren: – At han er tatt, er på et vis bra

Flere har reagert med sjokk og vantro etter at hendelsen ble kjent.

– «Det kan ikke være sant!» var min første tanke. Vi har jobbet sammen med programmet hele sommeren, og alt med innspillingen har fungert perfekt, sier Gunde Svan, som skal lede TV 2-programmet Landskampen sammen med Northug, i en uttalelse sendt til VG.

Frida Karlsson er en av deltagerne på den svenske siden.

– Det er trist, riktig trist. Jeg håper Petter tar skikkelig lærdom av dette nå. For dette er ikke den Petter jeg har lært å kjenne, skriver Karlsson i en uttalelse til VG.

Northugs tidligere trener Eirik Myhr Nossum sier det på et vis er bra at han ble tatt.

– Det er ett ord som beskriver situasjonen best: Det er trist. Det er ikke trist at han er tatt, det er trist at han har havnet der han har havnet. I en sånn situasjon. At han er tatt, er på et vis bra. Kjører du så fort, så må du kunne forvente det, sier Nossum til NRK.

Langløpsveteranen Anders Aukland (47), som også var på landslaget da Northug slo gjennom, har en brilleavale med Northug. Han fortsetter med den avtalen, i motsetning til sykkellaget Uno X.

– Det jeg kan si, er at Petter åpenbart går gjennom en vanskelig tid. Vi har hatt kontakt gjennom ulike samarbeid, og jeg går med brillene hans. Jeg ønsker å støtte Petter, i stedet for å avstand fra ham, sier Aukland til VG.

Publisert: 15.08.20 kl. 18:56

Fra andre aviser