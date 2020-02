KJEMPER OM PLASS: Martin Johnsrud Sundby var ikke blant de seks løperne som allerede er tatt til Ski Tour 2020. Her på vei til 18. plass i Falun Foto: Annika Byrde

FIS-sjef overrasket over norsk regelrot: «Feil» løpere kunne blitt tour-vraket

FIS-direktør Pierre Mignerey er overrasket over den norske landslagsledelsens regelrot før det beintøffe uttaket til Ski Tour 2020. Langrennssjef Espen Bjervig innrømmer at feil løpere kunne blitt vraket.

Den ni dager lange skitouren i Norge og Sverige starter lørdag 15. februar, og det vekker oppsikt at den norske landslagsledelsen nesten gikk på en tabbe da de misforsto uttaksreglene.

Allround-landslagstrener Eirik Myhr Nossum og sprintlandslagstrener Arild Monsen innrømmet overfor NRK i Falun lørdag at feiltolkningen av reglene ble oppklart med svensk hjelp.

Feilen var at Norge trodde ikke visste at de kunne velge fritt blant løpere til troppen på ti løpere. Landslagsledelsen trodde fire av de ti løperne måtte være innenfor topp 20 i sprintverdenscupen. Det er feil.

Det hensynet slipper Norge (og Sverige) å ta, som arrangør av Ski Tour sammen med Sverige.

SELVKRITISK: Langrennssjef Espen Bjervig. Foto: Terje Pedersen

Kampen har vært beinhard om de fire siste plassene etter at Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Pål Golberg, Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund var de seks første som ble tatt ut.

Løpere som Martin Johnsrud Sundby, Erik Valnes, Didrik Tønseth, Martin Løwstrøm Nyenget, Sindre Bjørnestad Skar, Jan Thomas Jenssen og Finn Hågen Krogh er med i kampen om de gjenværende plassene.

Av de forhåndsuttatte er kun Klæbo og Golberg inne blant de 20 beste i sprintverdenscupen. Misforståelsen kunne dermed fått konsekvenser for de siste fire plassene, ettersom Norge trodde de måtte ha ytterligere minst to sterke sprintløpere til i tour-uttaket.

I tillegg gjør Klæbos skade at det fortsatt er usikkert om han kan stille i touren. Dermed kunne det siste uttaket blitt enda sterkere preget av sprintsterke løpere.

Johnsrud Sundby, Løwstrøm Nyenget, Tønseth, Jenssen og Krogh er eksempler på løpere som kjemper om plass i troppen og som ikke er blant de 20 beste i sprintverdenscupen.

Renndirektør i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Pierre Mignerey, forteller at gjeldende regler har fungert i Tour de Ski i flere år allerede.

– Er du overrasket over at Norge misforsto reglene?

– Ja, litt. Det er ikke noe nytt i reglene. Vi har brukt dette reglementet i Tour de Ski de siste to årene. Men jeg forstår at det er første gang Norge er en av arrangørene for et etappeløp, sier Mignerey til VG.

FIS-TOPP: Renndirektør i det internasjonale skiforbundet, Pierre Mignerey. Foto: Terje Pedersen

Langrennssjef Espen Bjervig tar selvkritikk for nesten-tabben, som ble rettet opp den siste helgen før det endelige norske uttaket offentliggjøres. I touren har Norge har ti plasser og seks løpere er allerede tatt ut. Men det er beinhard kamp om de fire siste plassene i troppen, som fortsatt ikke er offentliggjort.

Bjervig fastslår at de har misforstått og oversett innholdet i paragrafen som omhandler rettighetene til arrangørnasjoner.

– Ja, selvfølgelig burde jeg ha sjekket bedre siden vi i fellesskap har misforstått. Dette er første gang vi arrangerer sammen med en annen nasjon, så regelverket ble også nytt for oss, skriver Bjervig i en sms til VG.

På spørsmål om det kunne fått konsekvenser for hvilke løpere som hadde blitt tatt med eller vraket til troppen svarer Bjervig:

– Ja, teoretisk kunne det fått konsekvenser for uttaket.

Renndirektør Mignerey mener regelverket er tydelig for ham. Han vet ikke helt hva som skjedde da Norge skulle tolke reglene.

Han forteller at han fikk spørsmål fra den norske ledelsen om dette for to dager siden, som da var blitt gjort klar over hvilken feil de var i ferd med å begå.

Mignerey forteller at de ulike lagene kan melde på løpere helt frem til siste frist fredag, to timer før lagledermøtet før touren.

Publisert: 09.02.20 kl. 18:19

