Johaug reagerer på forskjellsbehandling: Mener hun burde belønnes for seirer

LENZERHEIDE (VG) Therese Johaug (31) er på vei mot å bli historisk i Tour de Ski. Men hun er ikke fornøyd med at sprintseirer i touren belønnes med bonussekunder i motsetning til hennes triumfer i distanserenn.

Etter sprinten mistet Johaug, som er storfavoritt til sammenlagtseieren, ledelsen i Tour de Ski til russiske Natalja Neprjajeva. Da hadde den norske skistjernen forlatt stadion etter at hun røk ut av kvartfinalen.

– Jeg må si at jeg ligger foran skjema, sier Johaug om tour-sammendraget.

For samtidig som Johaug gikk til kvartfinale røk rivaler som Ebba Andersson, Charlotte Kalla og Ingvild Flugstad Østberg ut allerede i prologen.

Therese Johaug jakter nå sin tredje sammenlagtseier i Tour de Ski. Men årets Tour har allerede fått tyn fra flere herreløpere.

Blant annet mener Sergej Ustjugov at den ikke er så interessant lenger når det forandres til sprint og kortere fellesstarter. Det fikk imidlertid FIS-direktør Pierre Mignerey til å reagere.

– Jeg ser ikke noen stor forandring i touren de siste årene. Det er klart vi ikke er mot tøff konkurranse og prøver å lage et tett race, sier Mignerey til VG.

Johaug reagerer på sin side på at sprintseire og seire distanserenn behandles forskjellig i touren I de to sprintene får vinneren 60 bonussekunder i hvert renn. I distanserennene er det ikke bonussekunder til vinneren.

– Jeg syns det er litt synd at de tar bort bonussekunder på distanserennene. Slik som i går når det er fellesstart og når det er enkeltstart i Toblach, at man kunne fått noen bonussekunder for at man faktisk vinner et skirenn der også, på lik linje med sprint, sier Johaug til VG.

Det har vært forandringer i Tour de Ski-opplegget etter at hun var ute av sporten i flere sesonger på grunn av dopingsaken. Og i fjor sto Johaug over Tour de Ski. Med andre ord har ikke Johaug deltatt i Tour de Ski siden hun vant i 2016. Hun føler ikke at touren designes for at hun skal kunne tape etappeløpet, men at underholdningen styrer.

– Det er vel mer for at det skal bli spenning tipper jeg, sier Johaug.

Det kokte over for enkelte under sprinten i Lenzerheide:

Det var nettopp økt spenning i årets Tour de Ski sprintlandslagstrener Arild Monsen pekte på, etter sprintseieren til Johannes Høsflot Klæbo i herreklassen. Han mener årets opplegg gjør sammendraget tettere.

– Jeg har forståelse for dette. Det er om å gjøre og bevare spenningen og ha det tett. Dette er fjortende året med Tour de Ski. Det fungerer TV-messig og publikumsmessig, men at vi sjonglerer og ser på litt andre måter når det gjelder gjennomføring er bare bra. Så får man evaluere det etter dette året, sier Monsen.

Flere norske herreløpere var frustrerte etter gårsdagens fellesstart i en trang løype. På spørsmål om løperne føler seg hørt av FIS, svarer Johaug at de både for medhold og motstand og at det kanskje er delte meninger mellom utøverne også.

– Det er litt vanskelig for alle vil kanskje det som er best for en selv. Nå er reglene som de er og jeg vet hva jeg har å forholde meg til. Det er å gå fort. Det føler jeg at jeg gjort så langt. Så får man bare slå hardt tilbake, sier Johaug etter en dag der svenskene slet tungt:

Med seieren i åpningsetappen tok hun ifølge Det internasjonale skiforbundet sin 12. etappeseier gjennom tidene og har dermed passert Marit Bjørgen. Nå er det bare Justyna Kowalczyk som har to flere etappeseire enn henne i Tour-historien.

– Å dæven. Det er ikke noe jeg har tenkt på, men jeg skal gjøre mitt beste, sier Johaug.

Den polske løperen Kowalczyk vant imidlertid sammenlagt fire ganger.

