Stenseth beklager til Falla etter falldrama: – Jeg klønet det til

Maiken Caspersen Falla sto med én sprintseier og én -andreplass denne vinteren, men i Planica kom den norske verdensmesteren til kort etter å ha blitt «taklet» av lagvenninne Ane Appelkvist Stenseth.

Uværet i Planica – hagl, lyn og torden – førte til utsatte sprintsemifinaler, noe som er heller uvanlig.

– Det var nesten uvirkelig. Det begynte å lyne og tordne, og det kraftige regnværet gikk over til hagl. Det var nok en riktig avgjørelse av FIS (å utsette), sier sprinttrener Arild Monsen til NRK.

Stenseth til Falla: – Beklager

Da sprinten ble startet på ny, fortsatte dramatikken, med negativt fortegn for de norske.

Maiken Caspersen Falla og Ane Appelkvist Stenseth var de eneste norske kvinnene som tok seg til semi, men der kunne det ikke gått særlig dårligere.

Ikke lenge før oppløpet, i en nedoverbakke der de to norske lå som nummer tre og fire i et knallsterkt semifinaleheat, skjedde uhellet. De to kolliderte med det utfall at begge gikk i bakken – og dermed var finalesjansene spolert.

– Jeg tipper Maiken er litt irritert, kommenterte Torgeir Bjørn etter å ha sett reprisene.

Det hadde han rett i. Ifølge NRK stormet Falla gjennom pressesonen og sa at «hun trengte to minutter» før hun gikk ned i garasjen.

Ane Appelkvist Stenseth tok også på seg skylden.

– Jeg klønet det til for oss begge to, så det må jeg bare beklage. Jeg så det ble en liten luke på «innern» og tenkte jeg skulle ta den, men akkurat når jeg er på bakskiene til Maiken, så skjærer hun inn. Da må jeg bare håpe at det går bra, men det gjorde det ikke, sier Stenseth til NRK.

SEIER: Jonna Sundling idet hun glir over målstreken. Foto: Darko Bandic / AP

Svensk jubel

For svenskene gikk det betraktelig bedre, men også der ble det falldramatikk.

Linn Svahn (20) så ut til å kunne ta sin andre verdenscupseier på like mange uker, men på oppløpet deiset hun hardt i bakken.

Hennes sjanser var spolerte, men foran var lagvenninne Jonna Sundling best. Hun vant foran en annen svenske, Stina Nilsson. Amerikanske Julia Kern tok 3.-plassen.

PS: Mari Eide, Kristine Stavås Skistad og Lotta Udnes Weng røk alle ut i kvartfinalen.

Publisert: 21.12.19 kl. 14:47 Oppdatert: 21.12.19 kl. 15:38

