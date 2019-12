NEDTUR: Maiken Caspersen Falla, her fra tidligere i vinter, fikk en nedtur i Planica. Foto: Terje Pedersen

Semifinaledrama for Falla og Stenseth: Falt fra finaleplass

Maiken Caspersen Falla sto med én sprintseier og én -andreplass denne vinteren, men i Planica kom den norske verdensmesteren til kort. Hun falt fra en finaleplass -- sammen med Ane Appelkvist Stenseth.

I uværet i Planica førte hagl- og tordenvær til utsatte semifinaler, noe som er heller uvanlig.

– Det var nesten uvirkelig. Det begynte å lyne og tordne og det kraftige regnværet gikk over til hagl. Det var nok en riktig avgjørelse av FIS (å utsette), sier sprinttrener Arild Monsen til NRK.

Men da sprinten ble startet på ny, var ikke dramatikken over, i hvert fall ikke for de norske.

Maiken Caspersen Falla og Ane Appelkvist Stenseth var de eneste norske kvinnene som tok seg til semi, men der kunne det ikke gått særlig dårligere.

Ikke lenge før oppløpet, i en nedoverbakke der de to norske lå som nummer tre og fire i et knallsterkt heat, skjedde uhellet. De to kolliderte med det utfall at begge gikk i bakken. Dermed var finalesjansene spolert.

– Jeg tipper Maiken er litt irritert, kommenterte Torgeir Bjørn.

