UTENFOR PALLEN: Heidi Weng.

Diggins spurtslo Karlsson - Weng utenfor pallen

OBERSTDORF/OSLO (VG) Jessie Diggins tok tilbake Tour de Ski-ledelsen etter en fantastisk sluttspurt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg skulle kanskje ikke dratt en meter i dag, for det var jeg ikke god nok til. Jeg var litt ivrig i starten for å komme meg i tet, det var heller ikke det lureste, sa Heidi Weng til TV 3 etter rennet.

– Jeg er veldig fornøyd. De andre var bedre enn meg, sier Weng til VG.

Etter å ha havnet utenfor topp ti under 10-kilometeren i Lenzerheide på onsdag, slo Heidi Weng delvis tilbake under fredagens fellesstart i Oberstdorf.

Weng, som har vunnet Tour de Ski to ganger tidligere, var den eneste norske løperen i en tetgruppe på ni løpere som skilte seg ut på den siste runden.

Der ble det for langt opp til en pallplass, men Weng gikk inn til en femteplass. Seieren gikk til Jessie Diggins, etter å ha spurtslått Frida Karlsson og Tatiana Sorina på oppløpet.

– Jeg merker at jeg ikke har helt kruttet, det er en fordel å komme bakfra inn på oppløpet, men jeg har ikke helt noe å svare med når spurten går, sa Weng til TV 3 etter rennet.

Seieren gjorde også at Diggins tok tilbake sammenlagtledelsen i Tour de Ski fra Kerttu Niskanen. Amerikaneren har nå 13 sekunder ned til Niskanen.

TILBAKE PÅ TOPP: Jessie Diggins leder Tour de Ski. Her fra tirsdagens sprint, som hun vant.

De siste ti årene er Stina Nilsson den eneste ikke-norske utøveren som har vunnet et distanserenn i Oberstdorf på kvinnesiden. Marit Bjørgen vant i den tyske skibyen i 2012 og to ganger i 2015, Ingvild Flugstad Østberg vant i 2018 og begge rennene i 2019, mens Therese Johaug vant i 2016, prøve-VM i 2020 og alle tre distanserenn under VM tidligere i år.

Og så var det altså Stina Nilsson, som vant begge distanserennene i 2017.

Felles for de fire nevnte er at de ikke med i sesongens Tour de Ski, og dermed lå det an til å bli en ny Oberstdorf-vinner i fredagens renn.

For de norske løpernes del var det noe å revansjere etter at Anne Kjersti Kalvå ble beste norske på en tiendeplass under onsdagens 10-kilometer i Lenzerheide. Det var første gang siden februar 2019 - etter 40 renn i verdenscup og VM - hvor et distanserenn på kvinnesiden med norsk deltagelse endte uten norsk pallplass, og spørsmålet var dermed om de kunne slå seg opp på pallen i Oberstdorf.

Oberstdorf har vært en god norsk arena for nettopp det, med kun 20-kilometeren og 5-kilometeren under VM i 1987 som har endt uten norsk pallplass i de 25 rennene i verdenscup/VM med norsk deltagelse.

I fredagens renn var det amerikanske Jessie Diggins, vinneren av Tour de Ski forrige sesong, som satte fart fra start. De norske løperne var godt representert nær fronten innledningsvis. Heidi Weng var den eneste som klarte å holde følge da farten økte mot slutten, men kom til kort i seierskampen og endte på femteplass.

Dermed ble fredagens renn det tredje distanserennet i Oberstdorf uten norsk pallplass for de kvinnelige langrennsløperne.