Dette gjør Klæbo udødelig

Av Leif Welhaven

Johannes Høsflot Klæbo ble snytt for guttedrømmen på verst mulige vis. Men diskvalifiseringsdramaet kan bidra til å sikre ham den ledige posisjonen som folkets skikonge.

Noen øyeblikk er definerende for hvordan en skiløper blir husket.

Et helt annet stavbrekk, 39 år før femmilskaoset i Oberstdorf, er selvsagt det mest kjente eksempelet. Men heller ikke den unike statusen Petter Northug oppnådde hadde vært den samme uten motgang og friksjon på veien.

Én ting er å være fryktelig god til det du driver med, men det aller heftigste status kommer om du forbindes med noe mer. Skirenn kommer og skirenn går, men det som består er det som utløser noe ekstra.

Om du skal bli en folkehelt på aller øverste hylle, handler det mye om å fremkalle følelser. Uansett av hvilken valør.

Akkurat her og nå er det garantert ingen trøst for Johannes Høsflot Klæbo at bøttevis av langrennsinteresserte nordmenn ser på ham som den moralske vinneren. Han får ikke gullet av at utallige tv-sofaer mener nordmannen ble behandlet urettferdig da juryen disket ham.

Men om ordene «aldri så galt at det ikke er godt for noe» skal ha relevans i et skispor, må det være akkurat nå.

Av og til har Klæbo kanskje fremstått i overkant glatt og politisk korrekt til å gå rett hjem. Men i en sesong der vi har sett ham knapt trå en millimeter feil, ikke minst hva gjelder corona-ansvar, skal du ikke kimse av hva en så vond opplevelse kan gjøre med posisjonen hans der ute.

Inntil videre har han ikke hatt helt den samme magnetismen Northug hadde før alt sporet av, men se ikke bort fra at det aller verste kan bli det beste med tanke på å gjøre ham «udødelig» blant publikum.

Johannes Hosfløt Klæbo er en skiløper med unike sportslige egenskaper.

Han kom inn som en klyvende komet, og tok den store sprintscenen med den største selvfølgelighet. Deretter tok han steget til å bli den opplagte ankermannen på ethvert norsk stafettlag i uoverskuelig fremtid.

Nå skulle han altså det avgjørende steget til å bli kronet som skikonge. Klæbo skulle vise at han også kan være best på den største kraftprøven.

Men så inntraff altså det hele langrennsverden snakker om nå, med bare noen meter igjen av den 50 kilometer lange femmila i VM.

Aleksandr Bolsjunov brekte staven etter kontakt med Klæbo, og frontene er steile om hvem som hadde skylden for hva.

Først så Klæbos tilsynelatende gull ut til å bli stående, men etter samtaler med juryen kom sjokkbeskjeden: Disk. Dermed var Emil Iversen øverst under en uvanlig neddempet medaljeseremoni.

Mens Johannes Høsflot Klæbo forlot stadion uten å ville snakke, tok ikke russeren medaljen rundt halsen, i det som fremsto som en protest mot at han mistet sjansen til å ta gullet.

Nå kan det bli enda en omkamp. Jurister i appellutvalget skal se på Norges protest på at russernes protest ble innvilget.

Komplisert? Jepp. Men samtidig en kraftig kontring overfor kritikere som har ment at langrenn er i ferd med å bli kjedelig.

Selve situasjonen er det, hvor mange ganger man enn ser den i reprise, fryktelig vanskelig å ha en kategorisk oppfatning om.

Her er det veldig stor grad av «øynene som ser», og ikke overraskende er tolkningen svært ulik på norsk og russisk side.

På den ene siden er det jo Bolsjunov som er først inn på oppløpet, og da er det løperen som kommer bakfra (Klæbo) sitt ansvar å få til en korrekt passering. Men hadde han allerede kommet så langt at det hensynet bortfaller?

Det er heller ikke tvil om at kontakt fra Klæbo utløste at Bolsjunovs stav endte der den gjorde – og brakk.

Samtidig virket Bolsjunov fryktelig ivrig på å sperre Klæbo, og han har jo selv vært sint etter en lignende situasjon med motsatte roller.

Her kunne nok begge utøvere agert annerledes, men burde den ellers så suverene Klæbo tatt ut større sikkerhetsmargin i sporvalg, ettersom han nok uansett hadde kunnet spurte inn seieren?

Her blir ikke partene enige, og nå må det bites negler før den endelige dommen faller.

Men én dom har nok uansett allerede «rettskraftig» – at det norske skifolket knytter Johannes Høsflot Klæbo enda tettere til brystet.