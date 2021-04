SKIPROFILER: Fra venstre: Johannes Høsflot Klæbo, Aleksandr Bolsjunov og Emil Iversen fotografert i Meråker i 2020. Foto: Terje Pedersen

TV 2-Skinstad vil ha «ny» verdenscup: − Sprint til fredagstacoen

Den franske langrennsveteranen Maurice Manificat (34) får støtte når han ber at skihelgene blir mer like skiskyting. TV 2-ekspert Petter S. Skinstad (31) mener det bør være tre-fire renn på hvert sted og sprint på fredagskvelden.

Han mener blant annet at langrenn bør se til skiskyting og deres terminliste med flere renn på samme sted. Manificat påpeker i et VG-intervju at enkelte nasjoner rett og slett ikke har råd til å være med i alle verdenscuprennene.

– Manificat peker på hvor skoen trykker, og forslagene hans er meget gode, sier Petter Soleng Skinstad, langrennsekspert for TV 2.

Han mener at langrenn kan lære av idretter som sykling og skiskyting med tradisjonsrike arrangementer som blir arrangert til samme tid hvert år.

– Vi har sesongåpningen i Ruka, vi har Holmenkollen – men det bør legges opp til 10–12 helger med renn og dyrke dem. Så bør det være tre-fire renn på hvert sted. Langrenn bør starte i Nord-Europa og holder seg der i tre-fire helger på rad, så ta et raid i Mellom-Europa i forbindelse med Tour de Ski og senere reise tilbake til Skandinavia.

Skinstad har også klare tanker om tidspunktene for rennene:

– Det bør være minst tre renn hver helg; én sprint, én med individuell start og ett renn der førstemann i mål vinner. På søndagen bør det altså være et renn som «alle» forstår.

– Sprinten bør gå på fredag kveld – og serveres til fredagstacoen. Rennene lørdag og søndag må selvfølgelig tilpasses til når de andre har sine renn – alpint, skiskyting, hopp ...

TV 2-eksperten mener altså som Manificat at verdenscupsirkuset må holde seg i samme område over lengre perioder.

– Da kan utøverne fraktes med buss eller tog mellom arrangørstedene. Det blir mer miljøvennlig – noe som absolutt bør være i langrennssportens interesse.

– Dette handler både om å bygge sterkere arrangementssteder, gjøre det billigere og mer miljøvennlig. Det er vinn-vinn-vinn, mener Skinstad.

VIL HA ENDRING: TV 2s langrennsekspert, Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/TV 2

Norske Jostein Vinjerui, som er landslagstrener for Storbritannia, følger også i stor grad Manificats tanker:

– Reiseplaner og rennprogram er noe vi kan få gjort noe med. Men da bør du være representert i langrennskomiteen i FIS – og det har ikke vi vært til nå, sier han.

– Det er kostbart og krevende om vi skal reise opp og ned til Skandinavia flere ganger i løpet av sesongen.

– Hva tenker du om Bjørn Dæhlies forslag om å kutte ut klassisk stil?

– Jeg tror ikke det er noen debatt en gang, uansett hvilken land du kommer fra. Jeg kjenner ikke til at noen vil fjerne klassisk fra langrennssporten. Det er å starte i feil ende.

– Og Marit Bjørgens tanker om at alle skal få like ski?

– Det kunne fint ha vært et bedre smøresamarbeid mellom de små nasjonene. Vi kunne for eksempel tenke oss at FIS hadde sin egen smøretrailer, der de små nasjonene kunne holde til. Men vi i Storbritannia kan uansett ikke klage som får samarbeide med Norge. Og vi kan komme til å se flere som slår seg sammen og samarbeider, sier Jostein Vinjerui.