Marerittet kan glemmes

PLANICA (VG) Den som venter på noe godt venter av og til veldig, veldig lenge.

I en spisset idrettsverden er det noe litt ekstra stas over utøvere med brede ferdigheter. Pål Golberg har lenge vært god i mye, men han har slitt med å finne plassen sin aller fremst i køen.

Men nå er veteranen virkelig å regne med. Og om det er én ting som kjennetegner Pål Golbergs sesong, så er det en stabilitet i prestasjonene. Uansett om det gås kort eller langt, er 32-åringen påskrudd denne vinteren.

Veien dit har vært lang, og det var ingen selvfølge at han skulle blomstre såpass sent i karrieren som vi er vitne til.

Men den modne, trygge versjonen av Pål Golberg profitterer nå virkelig på at han stoler på egne ferdigheter.

Gullmedaljen på lagsprinten her i Planica skinner litt ekstra for Golberg, når vi tar historien med i betrakting.

Et tiår har gått siden kollapsen i VM i Val di Fiemme i 2013. Den gangen hindret Pål Golbergs bråstopp et gull mange var sikre på at han skulle kapre sammen med Petter Northug.

Men sammen med denne generasjonens skikonge var det aldri i nærheten av å gå galt for Norge. Golberg har tatt steget fra mareritt til drømmeseier i lagsprint.

Her feirer Pål Golberg sprintsølvet med gullvinner Johannes Høsflot Klæbo. Nå har de blitt verdensmestere sammen.

Pål Golberg gjorde akkurat den jobben han skulle. Han gikk fort og kontrollert på alle tre etappene, og kunne sende ankermannen Johannes Høsflot Klæbo ut i den posisjonen som nærmest gir norsk gullgaranti.

Og selvsagt hadde Klæbo full kontroll da det hele skulle avgjøres. Nå er et av de store spørsmålene i VM hvor grovt de norske herrene kommer til å forsyne seg av et medaljefat, som nok en gang virker inngravert i rødt, hvitt og blått.

Italia og Frankrike var som ventet nærmest Norge, men verken Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Renaud Jay eller Richard Jouve var i nærheten av å true den norske gullduoen.

For Pål Golberg er det han nå opplever på mange måter en triumf for tålmodigheten.

Med det hegemoniet de norske langrennsherrene har og den ekstreme interne konkurransen det er om plasser i mesterskap, var det ingen selvfølge at han skulle lykkes såpass sent i skikarrieren. Etter gullet var han både lykkelig og tydelig på at det forplikter å gå stafett for Norge.

«Jeg er heldig som får gå og har hatt en bra sesong. En veldig god dag i dag», sa han til VG.

Golberg hadde passert 30 år da han vant stafettgull i forrige verdensmesterskap i Oberstdorf. I Beijing ble det sølv på OL-stafetten, før han virkelig har tatt steg denne vinteren.

Sølvmedaljen på sprinten er karrierens individuelle høydepunkt så langt. Fra før har han fjerde- og femteplasser fra både VM og OL, før han nå opplever det som er hans sterkeste mesterskap noensinne.

Sammen med sprintsølvet og fjerdeplassen på 30 kilometer skibytte, gir den ferske gullmedaljen Pål Golberg en superstart på slovensk snø.

Han har vært gjennom mye i en lang karriere, og mange hadde kanskje gått lei i periodene da det ikke har stemt helt. Men Golberg har vist seg som en særdeles slitesterk skiløper.

Han ble juniorverdensmester helt tilbake i 2010 og ti år har gått siden den første seieren i verdenscupen. Alt tyder på at vi har mer jubel i vente fra 32-åringen som vant FIS Ski Tour i 2020.

Pål Golberg har bokstavelig talt stått distansen - i tillegg til sprinten - og står igjen som en av våre beste og mest allsidige utøvere.

Det kan utøveren fra Gol IL først og fremst takke sin egen standhaftighet for.

Dette ble tålmodighetens triumf.