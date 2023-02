1 / 3 SKUFFELSE: Erik Valnes lå godt an under semifinalen på sprinten, men VM-drømmen røk da han falt. forrige neste fullskjerm SKUFFELSE: Erik Valnes lå godt an under semifinalen på sprinten, men VM-drømmen røk da han falt.

Nedbrutt Valnes etter semifinale-fallet: − Bortkastet

PLANICA (VG) Erik Valnes var i kjempeform og én av favorittene til å snyte Johannes Høsflot Klæbo for gull på klassisk sprint. Det var før semifinalen endte i katastrofe.

– Det er ikke bra. Det første jeg tenker er å komme meg opp, men så var jo skiene knekt av. Da jeg hadde jeg kommet meg opp så hadde jeg en fair sjanse, men skiene var jo av så da går det ikke, sa Valnes til NRK.

– Hvordan er det at det skjer på en dag som dette?

– Det er mye bortkastet trening. Det var den største sjansen i karrieren min til nå, så det er bortkastet, er Valnes’ nådeløse dom etter fallet.

Om sjansene på lagsprinten er heller ikke Valnes spesielt optimistisk. En plass han har vært favoritt til å ta.

– Jeg tror det er større sjanse for at det blir fly hjem.

Litt over halvveis i semifinalen og rett før én av de lengste bakkene tråkket Valnes på egen ski og gikk i snøen. Skien knakk og medaljemulighetene til 26-åringen var over.

Valnes var best i prologen og vant sin kvartfinale, og det var en svært skuffet mann som møtte VG etter herrenes finale - som Klæbo vant.

– Det er bare å lese lista fra prologen og kvarten, så skjønner man at det det kjentes greit i dag, sier Valnes til VG.

Det gikk ikke veien for Valnes i kvartfinalen under verdenscupsprinten i Frankrike i siste test før VM heller. Valnes gikk på rumpa og slaktet seg selv.

– Du var jo sur etter Frankrike også, kan du lære noe av dette?

– Det er 10 minutter siden jeg kom i mål nå så det har jeg ikke rukket å tenke på enda.

– Hvordan er det å ta den runden mot mål?

– Det kan man jo tenke seg.

Even Northug som gikk i den samme semifinalen unngikk fall, men måtte gå rundt Valnes som lå i snøen.

– Det er kjedelig for Erik. Finnen presser seg gjennom og ødelegger for Valnes og kanskje litt for meg også. Jeg må gå rundt og det blir litt lenger vei, sier Northug til NRK.

– Hvor mye tror du det ødela?

– Jeg tipper «lucky loser»-plassen ryker. Men det er mest kjedelig for Valnes, for han er sterk i dag, konstanterer Northug.