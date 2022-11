Johannes Høsflot Klæbo i aksjon på Beitostølen lørdag.

Johannes Høsflot Klæbo vant på Beitostølen

BEITOSTØLEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) «glemte» lårskaden og vant 10 km klassisk på Beitostølen lørdag. Emil Iversen (31) ble nummer to og går seg trolig inn på verdenscuplaget.

– Han parkerer alle - til tross for hamstringproblemene, sier NRK-kommentator Jann Post da Klæbo går i mål som vinner.

– Men det mest spennende er kanskje hvordan hamstringen vil være de neste timene, fastslår hans kollega Torgeir Bjørn.

– Det er imponerende å komme hit og ha hatt en skade i lang tid. Han har kjørt sitt eget opplegg med høyde og så kommer han hit og beviser. Jeg håper virkelig at det går bra nå i ettertid, sier Therese Johaug som NRK-ekspert. Både hun og kollega Fredrik Aukland er klare på at Klæbo klarer å beholde roen og går godt teknisk.

Martin Løwstrøm Nyenget ble nummer tre.

VERDENSCUP-KLAR? Emil Iversen på vei til en sterk 2. plass på Beitostølen lørdag.

OL-stjernen Klæbo har slitt med en lårskade helt siden i juli, men følte seg såpass bra at han fredag bestemte seg for å gå lørdagens renn. Han har den siste tiden hatt hjelp fra den amerikanske fysioterapeuten Megan Stowe, som i mange år jobbet for NBA-klubben Milwaukee Bucks. Hun følger ham også til Beitostølen.

– Han prøver, fastslår langrennssjef Espen Bjervig til NRK før start.

– Problemet er at han ikke har kunnet gi mer enn 80 prosent på hardøktene, sier NRK-ekspert Therese Johaug på forhånd.

Sondre Ramse (24) åpnet best, men Emil Iversen (31) overtok kjapt ledelsen og holdt den lenge. Etter 5,6 km lå han ett tidel foran trønderkollega Klæbo. Men Iversen var tydelig sliten, og etter 7,6 km. hadde Klæbo overtatt ledelsen.

Emil Iversen ble slått ut i prologen på sprinten fredag - og det betyr at helgens distanserenn er veldig viktige for ham. 2. plass betyr at det går mot Ruka-tur for trønderen.

– Jeg føler at jeg har trent så utrolig bra. Det var tøft for hodet med sprinten fredag. Nå er jeg lettet. Det har ikke vært noe artig det siste året. Jeg trenger bare en god dag, så er jeg tilbake, og det kan jeg sjekke ut nå, sier Iversen til NRK.

Ni av de 12 løperne til verdenscupstarten i Ruka er allerede tatt ut. Det står igjen én plass på distanse og to på sprint.

Disse er tatt ut: Pål Golberg, Hans Chr. Holund, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Even Northug, Martin Løwstrøm Nyenget, Håvard Solås Taugbøl, Erik Valnes, Mattis Stenshagen.

Av de mer ukjente navnene gjorde Håvard Moseby (4), Vebjørn Turtveit (6), Daniel Stock (7) og Henrik Dønnestad (8) sterke løp på Beitostølen lørdag.

– Jeg hadde supre ski, og kroppen føles bra, sier Moseby, som skal gå også søndagens renn.

– Jeg vet at det er nesten umulig for en løper utenfor landslaget å gå seg inn på verdenscupstarten i Ruka.