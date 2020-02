NUMMER ÉN: Therese Johaug jubler for NM-gull på torsdagens 10 km fri. Lørdag kunne hun juble for nytt gull. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Therese Johaug sikret NM-gull nummer 14

Ingvild Flugstad Østberg yppet seg, men kunne ikke forhindre at Therese Johaug vant sitt andre NM-gull på tre dager.

For mindre enn 10 minutter siden

Lørdag var Therese Johaug igjen best i sporet.

På den 15 kilometer lange fellesstarten på Konnerud rykket hun tidlig sammen med landslagsvenninne Ingvild Flugstad Østberg, og de to fikk en luke allerede før det var gått én kilometer.

Omtrent halvveis i løpet begynte Johaug på sitt takk og farvel til Østberg.

Hun rykket ifra, fikk en luke og så seg aldri tilbake. Ved 10 km var det blitt 7,4 sekunder mellom de to, og selv om Østberg bet seg fast i ekspressen fra Dalsbygda, klarte hun ikke tette luken.

Johaug kunne juble for NM-gull nummer 14.

– Det var moro. Det er like artig som alltid å vinne skirenn. Det var et skarpt føre, isete, og jeg var litt redd i utforkjøringene, men det gikk bra, smiler Johaug overfor NRK.

Til slutt skilte det 10,4 sekunder ned til Østberg.

– Det var nesten, men Thereses motbakkekapasitet avgjorde, kommenterte Torgeir Bjørn for NRK.

– Det var en tett duell, og jeg måtte kjempe hele veien, sier Johaug til NRK.

Bak de to i tet fikk junioren Helene Marie Fosseholm (18) full klaff.

Hun rykket fra langt mer meritterte Anna Svendsen og Maiken Caspersen Falla og var i mål ett minutt og 22 sekunder bak Johaug, med hendene strukket høyt i været.

At Østberg yppet seg såpass, gjorde at rennet ikke minnet om torsdagens 10 km fristil, der Johaug smadret nærmeste konkurrent (Astrid Uhrenholdt Jacobsen) med 44,6 sekunder. Da satte hun samtidig en uoffisiell verdensrekord.

Det var altså Johaugs andre NM-gull på tre dager, og hennes 14. totalt. Fortsatt er det et stykke opp til Marit Bjørgens 25, et tall som det slettes ikke er sikkert at 31 år gamle Johaug rekker å ta igjen før hun legger skiene på hylla.

Sist nytt fra vinteridrettene finner du i vårt Vintersportstudio!

VG kommer tilbake med mer!

Publisert: 01.02.20 kl. 11:04

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser