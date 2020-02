Johaug advarer yngre løpere etter NM-triumfen: - Det blir veldig brutalt

KONNERUD (VG) Therese Johaug (31) advarer yngre løpere mot å måle seg mot henne, etter at hun knuste alle bortsett fra venninnen Ingvild Flugstad Østberg på 15 kilometer i NM.

35 av 60 løpere som fullførte 15-kilometeren var mer enn fire minutter bak Therese Johaug lørdag. For det gikk fort på det harde føret på Konnerud. 34 minutter og 24 sekunder på 15 kilometer er usannsynlig fort.

– Det gikk fort, slo Johaug fast.

Østberg holdt følge lenge, mens resten av feltet slapp. Junioren Helene Marie Fossesholm viste muskler og tok bronse, ett minutt og 22 sekunder bak Johaug. Etterpå sa hun at det var utenkelig å henge på Johaug.

– Det hadde ikke gått. Da hadde smellen kommet, sa Fossesholm på pressekonferansen etter bronseløpet.

Johaug advarer unge håpefulle NM-løpere å sammenligne seg med henne.

– Folk må se at jeg har vært suveren i mange verdenscuprenn jeg har gått også, sier Johaug til VG.

Hun mener også at NM bør gi mange løpere håp for langrennsfremtiden.

–Jeg tror mange ser at det er mulig å nå toppen. Og noen slår noen av landslagsjentene, sier Johaug.

NM-TRIO: Fra venstre: bronsevinner Helene Marie Fossesholm, gullvinner Therese Johaug og sølvvinner Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Terje Pedersen

Hun oppfordrer alle til å ha fokus på egen utvikling.

– De kan ikke legge lista opp til den beste når de er hakket undet, det blir veldig brutalt. Ei jente som nettopp har vært junior og kommer inn i senior har ikke det treningsgrunnlaget som jeg har, sier Johaug til VG.

Langt bak

25 løpere var mer fem minutter bak Johaug i mål. 17 løpere var mer enn seks minutter bak.

– Det blir brutalt. Men om de var to minutter bak meg i fjor og ett minutt og 30 sekunder bak meg i år, så har de blitt 30 sekunder bedre, de må se på det sånn. Det var sånn jeg så på det på deres alder, sier Johaug.

Kongepokalvinneren fra Dalsbygda roste Fossesholm som gikk på hjemmebane på Konnerud.

– Hun er en kjempetalent som vi må ta vare på, fremtidens håp for norsk kvinnelangrenn. Men hun var på pallen to ganger på Beitostølen, så vi vet at hun har det inne, roser NM-gullvinner Johaug overfor NRK.

– I dag var min dag. Jeg skulle trykke til og fighte. Jeg hadde mål om å komme på pallen, så jeg er veldig fornøyd. Jeg hadde egentlig tenkt å prøve å henge på de to spreke damene i front, men å hente igjen den luken de fikk, hadde vært helt dust. Da var det bare å gå sitt eget løp og prøve et lite rykk for å riste av meg de to andre jeg kjempet med om bronsen, fortsetter en offensiv Fossesholm.

Hun slo altså landslagsløperne Anna Svendsen og Maiken Caspersen Falla i kampen om bronsen. Begge de to satser mest på sprint. Falla vant NM-sprinten på overlegent vis fredag.

Det var altså Johaugs andre NM-gull på tre dager, og hennes 14. totalt. Fortsatt er det et stykke opp til Marit Bjørgens 25, et tall som det slettes ikke er sikkert at 31 år gamle Johaug rekker å ta igjen før hun legger skiene på hylla.

Johaug tok sin fjerde kongepokal.

Publisert: 01.02.20 kl. 11:04

